Російський студент жбурнув коктейль Молотова у будівлю ФСБ в Петербурзі.

Його переконали це зробити «телефонні партизани», попередньо обчистивши його банківський рахунок.

Співробітники Управління Федеральної служби безпеки Росії по Санкт-Петербургу затримали 22-річного студента, який жбурнув увечері сьомого лютого коктейль Молотова у двері відомчої будівлі ФСБ. Про це повідомив місцевий інформаційний портал «Фонтанка».

Хлопця було затримано майже відразу, він встиг відійти лише на 50 метрів. На дверях будівлі залишилися чорні сліди, ніхто не постраждав.

Як стало відомо «Фонтанці», петербуржця вели «телефонні партизани», які спочатку заволоділи його грошима, а потім під виглядом співробітників спецслужб пообіцяли повернути втрачені гроші, якщо той «перевірить пильність колег з ФСБ». «Куратори» наказали йому кинути коктейль Молотова до будівлі Управління.

Відтак о 18:45 з боку вулиці Шпалерної хлопець кинув пляшку зі запалювальною сумішшю до дверей «великого будинку» – так петербуржці називають будівлю ФСБ. Після затримання проти студента порушено кримінальну справу про теракт (ст. 205 КК РФ).

Затриманий юнак – корінний петербуржець і, якщо вірити інформації з його сторінки в соціальній мережі, студент Петербурзького державного університету промислових технологій та дизайну. За даними «Фонтанки», фігурант кримінальної справи планував стати хіміком.

В інтернеті хлопець був не надто активним. З його підписок можна зробити висновок, що він цікавився японською анімацією, популярними блогерами і мережевими комютерними іграми, наприклад DOTA.

Після початку війни «телефонні партизани», поцупивши гроші з рахунків росіян, телефонували своїм жертвам і переконували їх підпалювати військкомати, банки чи інші установи. В Росії вже зафіксовано близько двох сотень таких ексцесів.