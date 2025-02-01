Кіт Келлоґ заявив, що домогтися припинення вогню в Україні можна за місяці.

Він оцінив чинні санкції проти Росії на 6 за 10-бальною шкалою, але їх виконання – на три бали.

Спецпосланець президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо України й Росії Кіт Келлоґ (Keith Kellogg) заявив, що новий глава американської держави має намір чинити тиск і на росіян, і на українців для завершення конфлікту. Про це він заявив у інтерв’ю телеканалу Fox News. На його думку, досягти припинення вогню можна протягом місяців.

«Ми говоримо про місяці, а не про роки. Хотілося б вірити, що ми зможемо чогось досягти в короткостроковій перспективі. Я хотів би бачити за 100 днів або перемир’я, або тривалий мир. Але це не повинно бути схоже на те, що ми бачили в Афганістані, де процес затягнувся на чотири роки. Рішення має бути хорошим для всього світу», – сказав Келлоґ.

Він зазначив, що припинення російсько-української війни «буде вигідно всьому світу, включно зі Сполученими Штатами». «Домогтися припинення вогню та постійного миру можливо протягом місяців, а не років», – запевнив Келлоґ.

Журналісти запитали спецпосланця, чи вводитиме адміністрація Дональда Трампа нові санкції проти Росії. Пан Келлог зазначив, що це рішення «залишається за президентом».

«Він (Трамп, – ред.) знає, де натиснути, де не тиснути. Але що ще важливіше – він створить важелі тиску як на українців, так і на росіян. І ви можете прочитати між рядками, що саме так насправді і досягається намічене. Він добре укладає угоди», – зазначив Келлоґ.

Келлоґ оцінив чинні санкції проти Росії на 6 за 10-бальною шкалою, але їх виконання – на три бали за тією ж шкалою. Він припустив, що США здатні посилити як одне, так і інше.