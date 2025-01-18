Дон-Кіхот з Пенсильванії

Віталій Портников

За 46-м президентом Сполучених Штатів ще не закрилися двері, як ми зіштовхнулися із чорною річкою невдячності, в якій із неймовірним завзяттям купаються люди, що завдячують Джо Байдену життям, владою та й самим фактом існування нашої країни. Замість того, щоб сказати останньому політику ХХ сторіччя дякую за те, що ми вижили у війні із жорстоким сусідом, ми дорікаємо йому за те, що ми цієї війни досі не виграли. Цей рівень неадекватності мене не дивує – після підсумків виборів 1994-го, 2010-го чи 2019 року, після рівня сприйняття загрози у 2022-му році ніщо в Україні і ментальному стані нашого суспільства не може мене здивувати. Але цей рівень неадекватності мене все одно засмучує. Як засмучує вперте бажання сподобатися новому «пану» шляхом приниження попереднього – хай навіть цей попередній ніяким твоїм паном себе не вважав.

 

 

Я не помилився, коли назвав Байдена останнім політиком ХХ сторіччя, бо це ще був час, коли політичні діячі зважали на цінності. І приїзд Байдена до врятованого від окупації Києва був жестом саме такого політика. Мені завжди було цікаво, як змінилася б історія людства, якщо б Чемберлен замість намагань домовитися з Гітлером рішуче сказав би диктаторові «ні» на вимогу передати Рейху частину території Чехословаччини. Так, ймовірно, війни між Німеччиною й самою Чехословаччиною він не зупинив би, але що було б із Другою Світовою війною? Адже ефект Судет був і ефектом сили Гітлера, який продемонстрував страх провідних країн демократичного світу перед новою війною. Відмова Байдена від вимог Путіна не могла зупинити війну для нас, але, можливо, вона продемонструвала світові найважливіше – що демократія не має складати зброю перед наступом диктатур, що кожна країна – навіть та, перед якою у самих Сполучених Штатів та їхніх союзників немає формальних зобовʼязань – має право на захист власного суверенітету і власного цивілізаційного вибору.

 

Ми звично дорікаємо Байдену, що він «злякався» Путіна, а якщо бути точним – ядерного конфлікту з Росією. В нашому периферійному політичному мисленні ми ніяк не можемо второпати, що з часу створення Радянським Союзом ядерної бомби і перетворення СРСР на найбільшу – поруч із Сполученими Штатами – ядерну потугу сучасності – ніколи не було і ніколи не буде американського президента, готового до ядерного конфлікту з Москвою. І так, людина, яка знаходиться у Кремлі – будь-яка людина, від Сталіна до Путіна – може на цьому успішно спекулювати. Це не політична теорема, це політична аксіома, яку має усвідомлювати кожен, хто знаходиться чи буде знаходитися у майбутньому у війні з Росією. І президенти Сполучених Штатів поділяються не на тих, хто враховує ядерну небезпеку і на тих, хто її ігнорує, а на тих, хто готовий підтримувати баланс опору у протистоянні з імперськими амбіціями Росії і на тих, хто намагається домовитися із мешканцем кремлівських палат. Байден намагався обережно – так, обережно, хто б сперечався! – протистояти Путіну й врятувати Україну. А Трамп буде намагатися необережно із ним домовитися. Тільки навряд чи така необережність нам сподобається. Бо це буде необережність політика ХХІ сторіччя – сторіччя, у якому будуть перемагати інтереси, а не принципи, сторіччя, у якому інстинкти користувачів Tik-Toka остаточно переможуть погляди читачів серйозних газет і навіть глядачів телевізійних новин. Так, це може бути сторіччя Трампа, а не сторіччя Байдена. І саме тому підбивати підсумки політичної карʼєри 46-го президента мені здається дуже передчасним.

 

Бо насправді ці підсумки будуть залежати не від того, як закінчується президентство Джо Байдена, а від того, якими підсумками – для нас, для Америки, для усього світу – завершиться друге президентство Дональда Трампа, та, ймовірно, і його наступників також. Тому що зрештою ми оцінюватимемо Байдена саме за тією планкою цінностей, яку він навіть не задав, а якої він продовжив дотримуватися у фіналі своєї політичної карʼєри. І я не виключаю, що з роками у цинічному світі здурілого Тік-Току, навіжених популістів і очманілих скоробагатьків із неофашистськими поглядами ця планка здаватиметься нам недосяжним суспільним ідеалом, а сам Байден – взірцем великого Дон-Кіхота, що присвятив свою старість невдячній боротьбі із вітряками і програв. Але ми не зможемо пояснити цього тим, хто прийде після нас.

 

Бо вони точно знатимуть, що таких політиків взагалі не буває.

 

 

19.01.2025

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