Іранський генерал звинуватив Росію в падінні режиму Асада.

За його словами Росія дезінформувала іранських союзників у Сирії і бомбардувала пустелю замість військ повстанців.

 

 

Високопоставлений іранський бригадний генерал Бехруз Есбаті під час виступу в мечеті в Тегерані заявив, що Москва обдурювала Тегеран, стверджуючи, що атакувала в Сирії антиурядові сили під час їхнього наступу наприкінці минулого року. Про це повідомляє газета The New York Times. За словами Есбаті, російська авіація замість того, щоб завдавати удари по антиурядових угрупованнях бомбардувала пустельні території.

 

Есбаті також заявив, що, коли Ізраїль атакував іранські об'єкти в Сирії, Росія нібито вимкнула радари. Це, за словами генерала, фактично посприяло успішності цих атак.

 

Есбаті назвав повалення режиму колишнього президента Сирії Башара Асада поразкою для Ірану. «Ми зазнали поразки, і поразки дуже серйозної, ми отримали дуже болісний удар, і це було дуже важко», – поскаржився генерал у своїй промові.

 

Водночас Бехруз Есбаті зазначив, що відносини Ірану з колишнім президентом Сирії погіршилися за останні місяці. За його словами, це пов'язано з тим, що Асад відкинув численні запити Тегерана відкрити фронт проти Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року.

 

Генерал Есбаті зазначив, що падіння режиму Асада було неминучим, враховуючи нестримну корупцію, політичне гноблення та економічні труднощі, з якими зіткнулися люди, від нестачі електроенергії та палива до засобів для життя. Він сказав, що Башар Асад проіґнорував застереження щодо проведення реформ.

 

Тим не менше генерал запевнив, що Іран продовжить свою діяльність у Сирії і має намір сформувати там осередки опору. «Ми можемо активувати всі мережі, з якими працювали протягом багатьох років. Ми можемо активізувати соціальні верстви, серед яких роками жили наші хлопці; ми можемо бути активними в соціальних мережах і можемо формувати осередки опору», – сказав він.

 

The New York Times зазначає, що відверті слова високопоставленого генерала викликали шок в іранському суспільстві. Видання уточнює, що в Сирії Есбаті курирував іранські військові операції та координував свої дії з сирійськими та російськими військовиками.

09.01.2025

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