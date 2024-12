Академічне письмо стає дедалі важче читати – надто в гуманітаристиці

The Economist проаналізував два століття наукових робіт

Науковців вже давно звинувачують у використанні жаргонізмів, які неможливо зрозуміти. Нещодавно повчальною стала історія Аллі Лукс, дослідниці, яка викликала шквал критики в соціальних мережах безневинним дописом на Х, присвяченим отриманню нею ступеня доктора філософії. Якщо тема дослідження пані Лукс («нюхова етика» – політика запаху) привернула увагу онлайн-критиків, то її багатослівна анотація дисертації ще більше спровокувала їхній гнів. За два тижні пост отримав понад 21 тис. ретвітів і 100 мільйонів переглядів.

Хоча образи на адресу пані Лукс мали відгомін мізогінії та антиінтелектуалізму – які вона гідно відкинула, – ця критика також стала реакцією на академічне використання мови, віддаленої від повсякденного життя. Частиною проблеми є недоступність письма. Дослідження стає все важче читати, особливо в гуманітарних і соціальних науках. Незважаючи на те, що автори можуть стверджувати, що їхні роботи написані для експертної аудиторії, значна частина широкої громадськості підозрює, що деякі науковці використовують заумні слова, щоб замаскувати той факт, що вони не мають нічого корисного сказати. Тенденція до більш незрозумілого стилю навряд чи розвіює цю підозру.

Щоб відстежити академічне письмо в часовій динаміці, The Economist проаналізував 347 тис. анотацій докторських дисертацій, опублікованих між 1812 та 2023 роками. Цей масив даних був створений Британською бібліотекою і представляє більшість англомовних докторських дисертацій, захищених в британських університетах. The Economist проаналізували кожну дисертацію за допомогою тесту Флеша на легкість читання, який вимірює довжину речень і слів для оцінки читабельності. Оцінка 100 балів приблизно означає, що уривки можуть бути зрозумілі людиною, яка закінчила четвертий клас в Америці (зазвичай у віці 9 або 10 років), в той час як оцінка нижче 30 балів вважається дуже складною для читання. Середня оцінка статті в New York Times становить близько 50 балів, а статті в CNN – близько 70 балів. Ця стаття отримала 41 бал.

Від «асиметричного алілювання альдегідів» до «пневматологічних та апокаліптично-есхатологічних основ», анотації докторських дисертацій мали виразно науковий аромат. The Economist виявили, що за останні 80 років анотації стало важче читати в кожній дисципліні. Зрушення найбільш помітні в гуманітарних і соціальних науках, де середній бал за шкалою Флеша впав приблизно з 37 у 1940-х роках до 18 у 2020-х роках. Починаючи з 1990-х років, ці галузі перетворилися зі значно читабельніших, ніж природничі науки – як і слід було очікувати, – на настільки ж складні. Аннотація пані Лукс отримала 15 балів за шкалою легкості читання, що все ще є більш читабельним, ніж третина проаналізованих робіт.

Інші дослідження академічного письма мають схожі висновки: науковий жаргон і абревіатури стають дедалі популярнішими. Вина за це лежить не лише на авторах. Спеціалізація та розвиток технологій вимагають точнішої термінології, а докторська дисертація часто охоплює найбільш маловідомі теми досліджень. З мільйонами переглядів, пані Лукс може претендувати на одну з найбільш прочитаних докторських дисертацій усіх часів. З того часу вона написала: «Мені подобається, що я якось озброїла всіх новою термінологією та концепціями!». Але якщо відкинути вбік зростаючий інтерес до нюхової етики, то тенденція до нерозбірливого академічного письма смердить. Зрозумілий стиль став би ковтком свіжого повітря.



Academic writing is getting harder to read—the humanities most of all

The Economist, 18.12.2024