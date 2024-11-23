Трамп планує створити посаду спецпосланця з російсько-української війни.

На цю посаду президент-елект має намір поставити екскерівника розвідки Річарда Ґренелла.

 

 

Президент-елект Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість створення посади спеціального посланця з російсько-української війни. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на чотири джерела. На цю посаду, найімовірніше, буде призначений колишній начальник розвідки Річард Ґренелл (Richard Grenell).

 

Наразі такої посади в адміністрації немає, але Трамп «поважно розглядає» можливість її створення, стверджують джерела. Проте гарантії, що Ґренелл на неї погодиться, немає.

 

Під час першої президентської каденції Трампа Ґренелл з 2018 до 2020 року був амбасадором США в Німеччині. А з лютого до травня 2020-го виконував обов'язки директора національної розвідки.

 

Прихильники Ґренелла відзначають його успішну дипломатичну кар'єру та глибокі знання європейських справ. Крім роботи амбасадором у Німеччині, Ґренелл також був спеціальним представником президента на мирних перемовинах між Сербією та Косово у 2020 році. На переконання Трампа, Ґренелл здатен зіграти ключову роль у зусиллях зупинити російсько-українську війну, якщо його оберуть на цю посаду.

 

Однак деякі експерти розкритикували такий вибір Трмапа. На їхню думку, погляди Ґренелла щодо України можуть не сподобатися в Києві. Наприклад, на круглому столі, організованому виданням Bloomberg у липні 2024 року, він виступав за створення «автономних зон» в Україні як засобу врегулювання конфлікту. Також він заявив, що не підтримуватиме вступ України до НАТО у найближчому майбутньому.

23.11.2024

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