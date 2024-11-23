79% росіян виступають за мирну угоду з Україною.

За твердженням соціологів, це рекордна кількість з моменту повномасштабного вторгнення.

Число росіян, які виступають за мирні перемовини або негайне укладання мирної угоди з Україною, досягло максимуму з початку повномасштабної війни. Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного дослідницькою групою Russian Field. Дослідження відбулося 7–12 листопада шляхом телефонного опитування серед 1600 росіян. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

Згідно з результатами опитування, 53% респондентів виступають за початок мирних переговорів з Україною, 36% – за продовження «спеціальної військової операції». «Частка прихильників продовження військової операції досягла найменшого, а частка прихильників перемовин – найбільшого рівня за весь період спостережень», – наголошується в дослідженні.

Також відразу 79% респондентів заявили, що підтримали б рішення Путіна негайно припинити війну та підписати мирну угоду з Україною. Це абсолютний максимум із початку повномасштабної війни. Відповідно, частка противників такого рішення досягла мінімального рівня за весь час спостережень – 13%.

Таке рішення частіше, ніж у середньому за вибіркою, підтримують жінки та люди віком 18–44 років, рідше підтримують чоловіки, старші за 45 років. Мирне рішення Путіна підтримують практично всі прихильники переходу до переговорів і ті, хто скасував би «СВО» у минулому, а також переважна більшість тих, хто не схвалює поточний курс Росії та відчуває особисту небезпеку у зв'язку з воєнними діями.

60% опитаних заявили, що підтримали б угоду щодо припинення вогню з Україною без попередніх умов. 30% виступають проти такого кроку, дев’яти відсоткам важко відповісти, решта відмовилася від відповіді.