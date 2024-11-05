"Пісні п’яти століть" : Дударики підготували нову концертну програму.

У Львівській національній філармонії ім. М. Скорика "Дударик" представить нову концертну програму зі стрілецьких та жовнірських пісень у сучасних аранжуваннях.

21 листопада у Львівській національній філармонії ім. М. Скорика Національна чоловіча хорова капела "Дударик" представить нову концертну програму "Пісні п’яти століть. СТРІЛЬЦІ". Концерт стане частиною партнерської програми між цією та Львівською національною філармонією.

Як розповіли у "Дударику", нова програма включає стрілецькі та жовнірські пісні у сучасних аранжуваннях. До репертуару увійшли відомі та маловідомі композиції, що розкривають героїчний дух українських воїнів, зокрема твори на слова Олени Теліги та музичні шедеври Михайла Вербицького. Програма створена спеціально для цього заходу, а кожен твір аранжовано й поставлено з метою передати унікальність тематики. "Дударик" відпрацює концерт разом із автентичним оркестром, а окрасою вечора стануть солісти Дарія Кудрик, Юрій Йсифович, Назар Омельчук, Роман Липак та інші талановиті вокалісти.