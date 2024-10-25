Людяність у нелюдських умовах

Абстрактної людяності не існує, існують конкретні люди. Важливо не випускати цього з поля зору, коли говоримо про людяність, особливо під час війни, коли треба залишатися людиною в часто «нелюдських» обставинах. Про це говорив о.Андрій Зелінський на одній із зустрічей в рамках серії панельних дискусій «Сила спільнот: людяність, інтеграція, співпраця», організованих Єзуїтською службою біженців в Україні.

Андрій ЗЕЛІНСЬКИЙ, ТІ, священник УГКЦ, викладач УКУ, співзасновник ГО «Українська академія лідерства», голова наглядової ради «Українського ветеранського фонду».

Людяність не можна редукувати виключно до емоційності

У нашому з вами побутовому дискурсі, в мові, яку ми використовуємо, доволі часто можемо порадити одне одному: «Та будь людяний!» Вимагаючи чого? Вимагаючи емпатії або певного прояву доброти. Отож, часто у побутовій мові ми ототожнюємо поняття людяності з чутливістю, емоційністю. І, мабуть, це серйозний виклик. Бо як тільки хтось пропонує якісь раціональні ідеї, що могли б врятувати людське життя, чи, наприклад, правильно продумати тактику і стратегію для того, аби забезпечити якісний результат, то це може викликати в нас підозри. Іншими словами, в нашій мові і, мабуть, нашому мисленні, поняття людяності редукується, зменшується, спрощується до поняття аморфної чутливості.

Вважаю, це серйозною загрозою, бо людина – істота вичерпна. Редукція людини до самої чутливості може стати пасткою, особливо в умовах екзистенційних загроз, коли тобі доводиться постійно переживати поряд смерть. Часто смерть найближчих. Тоді чутливість вичерпується або атрофується, психіка зрештою адаптується. Іншими словами, емоційний заряд вигорає, а жити треба.

Людськість – це те, що робить нас людьми. А ще це набір характеристик, які важко визначити. Але поняття людяності все ж передбачає певний етичний вимір, моральну компоненту. Хоча тут також важко навести чіткий фокус, сказати: ось оце людяність, а це не людяність. Водночас говоримо про те, що нас об'єднує, про якісь універсальні параметри нашого конкретного людського існування. Тема людяності в умовах війни завжди актуальна.

Загалом війни редукують людину до її здатності виживати фізично та психологічно. І не лише. Зʼявляються загрози не лише людині, але й самій людяності. Інколи з боку ворожої пропаганди, а інколи і з боку власної. Людина розпочинається зі здатності у певний спосіб осмислювати власну присутність у світі. Тому наша людяність невпинно потребує правди, добра, справедливості, краси. Система, яка не дозволяє людині критично мислити та відчувати й співпереживати з болем іншої людини, становить пряму загрозу нашій людяності. Та саме в ній ресурс, який дає змогу далі будувати демократичну державу і суспільство вільних та гідних особистостей. Втративши, знечуливши людяність, ми втрачаємо будь-яку можливість створити майбутнє, гідне людини.

З 2014 року, впродовж років мого капеланського служіння в районі бойових дій, працюючи безпосередньо з військовими я намагався якось для себе ідентифікувати поняття людяності. Людина – це постійний процес становлення, життя – це рух, тому мені важливими в людині стають ті динаміки, які дозволяють не зупинитися, а впевнено рухатися до надприродного горизонту. Гаслом капеланського служіння є: «Бути поруч!». Я завжди додаю: «Аби прихилити небо до людини у військовому однострою, аби врятувати людяність нашого воїна». Іншими словами, вберегти людяність в умовах масштабної агресії та жорстокості. Бо ворогів на війні багато, і мова не лише про противника, якого треба зупинити. Адже можна, не помітивши, знечулити людину в собі. Від такої анестезії прокинутися важко. А нам потрібно творити майбутнє. Майбутнє належить людям, а, значить – потребує людяності.

Для мене такими універсальними параметрами нашої людяності є вміння обирати добро. Треба зазначити, що не завжди це просто зробити, бо не завжди очевидна різниця між добром і злом. А коли я шукаю добро, я шукаю правду. І це друга важлива координата. Шукати правду і жити відповідно до правди – це вже захищати справедливість, і це третій маркер нашої людяності. А четвертий – здатність споглядати красу.

Сьогодні в умовах невизначеності та жорстокості для нас особливо важливо не втомлюватися шукати правду, обирати добро, захищати справедливість і споглядати красу – бути людьми. Аби не розсипатись, не зникнути, вистояти.

Збройну агресію Росії потрібно зупинити – заради людяності

У контексті розмови про людяність, виринає ще одне важливе питання – про почуття ненависті. Чи втрачаємо ми людяність, коли ненавидимо ворога? Це питання є одним із найскладніших під час будь-якої війни, бо війна змінює перспективу і оптику жертви та агресора. І тут важливо відзначити кілька речей. Насамперед те, що поле бою це місце, де потрібно виконувати завдання, досягати цілей. Так, в умовах справедливого захисту – заради людяності. Потрібно зупинити несправедливого агресора, який використовує нелюдяні методи. І взагалі, коли ми говоримо про сучасну війну, то це чіткий і простий алгоритм: саме заради людяності необхідно зупинити збройну агресію Росії в Україні. І це має розуміти цілий світ, а не лише ми з вами в Україні.

Друге – коли нам закидають дегуманізацію ворога, то проблема полягає не в тім, що ми цим завдаємо якусь шкоду противнику. Дегуманізація з боку вільної і гідної особистості шкодить вільній і гідній особистості. Тому слід усвідомлювати, навіщо ми робимо те, що робимо. Мотивація додає сил, коли пропонує відповідь на питання «Навіщо?». І наскільки я знаю, здебільшого українські військові добре розуміють, що роблять і навіщо їм це робити в умовах, що постійно загрожують життю. Їм не потрібні лекцій з філософії, бо ці речі для них очевидні. Проте глибше розуміння таких процесів потрібне українському суспільству. І це мала б бути одна з основних тем для дискусій.

Існують такі види поведінки й такі ставлення, які нам шкодять. Сьогодні у викривленому інформаційному полі легко розминутися з людяністю в собі. Стійкість особиста та суспільна залежать від нашої здатності протидіяти таким динамікам. Людяності не редукувати, нею можна жити , тобто відважитися критично мислити та співпереживати з болем інших людей, шукаючи шляхів для його зцілення, навіть у сутінках непевності. Головне – не спрощувати. Не міряти людину ідеологічними гаслами чи пропагандистськими лекалами. Людяність – це також про свободу та гідність конкретних людей.

Ми маємо одну успадковану хронічну недугу. Я називаю цей феномен «великим відчуженням». Це результат колективної травми минулого. У нас забрали землю — ми відчужені від світу. У нас забрали хліб, ми пережили голод – ми відчужені від перспектив майбутнього, від можливості реалізувати власну свободу.

Отже «велике відчуження» — це, коли нам легше перейти і жити у сфері ідеології. Україна – це не лише «хрущі над вишнями». Сьогодні в Україні ми не до кінця розуміємо прикладної функції держави, за яку бʼємося. Мова наче про якийсь ідеологічний концепт. Ми урочисто співаємо, що «душу й тіло ми положимо за нашу свободу», за нашу гідність. Але, на жаль, досить часто свобода і гідність українця завершуються за порогом будь-якої державної установи. Тебе обнуляють. Причому ненавмисне. Ті, хто обнулив тебе, потім самі йдуть в іншу установу, і там відбувається та сама редукція, але тепер уже їхньої людяності.

Нам сьогодні потрібна нова операційна система, яка може функціонувати на рівні нашої свідомості і на рівні нашого серця. Без цього ми легко станемо заручниками нефункціонуючої держави, яку виборемо. Про це не можна забувати. Навіть на полі бою і, зокрема, на полі бою. Навпаки, маємо чітко усвідомлювати: ми мусимо зупинити Росію на лінії зіткнення та викорінити сліди її ментальної спадщини з нашої свідомості і наших інституцій – заради людяності.

Держава в сучасному світі це єдиний спосіб інституційно захистити людяність, бо ж інституції функціонують на основі певних цінностей. Але ми з вами володіємо більшим ресурсом як люди, як живі істоти. Жодна держава не може надавати людині право жити, право спілкуватися з іншими людьми, право заробляти на життя. Це природні права, які належать самій людині. Завдання сучасної держави – їх захищати.

Радянська ментальність з'їла в нас відчуття нашого людського потенціалу. Ми ж не потребуємо, аби якась держава щось нам «дала», дозволила ті речі, які існували задовго до будь-яких форм державності. Держава – це, в першу чергу, люди. Україна – це ми. І її сьогодення та майбутнє залежить від нашої здатності жити якісно та ефективно. Людяність – не подарунок від державних інституцій, вона в самій людині. Ми з вами озброєні надзвичайним потенціалом. Проте більшості українців все ще притаманно очікувати, аби хтось з висоти якоїсь посади нам сказав: «Ну, все, маєте право. Право на свободу, на совість, право на життя, на працю». Це – суцільне політичне збочення.

Нам потрібно сформувати ціле нове покоління українців, які б змогли відчути себе господарями власної свободи – субʼєктами. І, можливо, окопи це одна з найбільш ефективних шкіл життя. Адже там дуже помітне розуміння того, що коли ти зумовлений якимись інституційними директивами чи нормами, ти можеш втратити все. І навпаки, людяність, як ми її переживаємо конкретно тут і зараз, може допомогти нам і відчувати правильно, і думати стратегічно, і досягати конкретних цілей.

Світ, в якому ми з вами живемо, народжувався з потугами, гартувався в окопах Першої і Другої світових війн. Найкращі ідеї, з якими нам довелось зустрітися, це наслідок не лише здобутих перемог, але й пережитих болю, страхів і втрат. Це результат того, що люди не гайнували часу, сидячи в окопах. Хтось писав, хтось мріяв, хтось думав. Таким чином поставали і такі великі проєкти як Європейський союз, чи визначальні філософські праці ХХ століття. Сьогодні ж – наш з вами час. Час ставати сильнішими. А для цього нам потрібно бути справді й до кінця людьми. Відкривати свій потенціал, ставати собою, а далі ділитися цим з іншими.

Це один із можливих механізмів, як не вигоріти, не виснажитися. Відкривати те, що давно в нас є. Відкривати власні сили і красу. Війна руйнує, але на згарищах інколи проростають нові можливості, що дарують людству надію. Необхідна лише відвага побачити і не відмовитися, не пройти повз, не розминутися з власною людяністю. Україні сьогодні, понад усе, потрібні ми – українські люди.