Мережа Auchan нарешті вирішила піти з Росії.

Причиною стало те, що умови для ведення бізнесу в РФ значно погіршилися, зокрема через західні санкції.

Французька мережа гіпермаркетів Auchan нарешті вирішила піти з російського ринку. Про це повідомила авторитетна французька газета Le Figaro з покликом на джерело, близьке до компанії. За даними видання, компанія вже знайшла двох потенційних покупців на свій російський бізнес. Наразі тривають перемовини з ними.

Співрозмовники газети пояснили рішення мережі Auchan піти з російського ринку через два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну тим, що умови для ведення бізнесу в Росії значно погіршилися, зокрема через західні санкції.

«На відміну від інших менш обережних європейських дистриб’юторів, мережа Auchan суворо дотримується санкцій, запроваджених проти Росії. Вона не вкладає і не повертає жодної копійки. Що ставить її в дуже несприятливу ситуацію порівняно з місцевими дистриб’юторами, якими володіють російські олігархи і які не можуть нічого робити зі своїми грошима, крім як інвестувати їх у свою ж компанію», – розповіло джерело видання.

Як зазначає Le Figaro, тепер Auchan має узгодити угоду з російською владою та не повторити долю інших іноземних компаній, таких як Danone та Carlsberg, чиї активи в Росії були фактично реквізовані й націоналізовані.