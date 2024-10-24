МЗС Австрії та Німеччини викликали послів КНДР через її участь у російсько-українській війні.

Зовнішньополітні відомства обох країн вважають такий кок Пхеньяна «грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права».

Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла Північної Кореї, щоб висловити своє поважне занепокоєння щодо повідомлень про відрядження озброєнь та військ КНДР до Росії. По це повідомила австрійська газета Der Standard з покликом на заяву МЗС Австрії.

«Послу було чітко дано зрозуміти, що будь-яка військова підтримка незаконної аґресивної війни Росії проти України є грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права, а тому абсолютно неприйнятною. Йому було чітко повідомлено, що Австрія рішуче засуджує потенційну ескалацію російської аґресивної війни шляхом її підтримки Північною Кореєю. Таким чином Північна Корея ставить під загрозу зусилля щодо міцного, справедливого та всеосяжного миру в Україні та безпеки на Корейському півострові», – йдеться в заяві австрійського зовнішньополітичного відомства.

Тимчасового повіреного у справах КНДР в Берліні також було викликано до Міністерства закордонних справ Німеччини. Там йому заявили, що якщо повідомлення про північнокорейських військовиків у Росії для відправки на фронт проти України підтвердяться, це буде поважним порушенням міжнародного права.

За даними південнокорейської інформаційної аґенції Yonhap News, на тренувальних базах у Росії дислоковано вже три тисячі військовиків із КНДР. А загальної чисельності у 10 тисяч вони досягнуть до грудня. При цьому українська розвідка вважає, що Пхеньян вже відправив до Росії близько 12 тисяч військовиків. Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен назвав військовиків Північної Кореї, відряджених до Росії для підтримки її війни в Україні, «найманцями, гарматним м'ясом». Він звинуватив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина в продажу своєї армії «для незаконної загарбницької війни».

Кремль, своєю чергою, рішуче заперечив присутність північнокорейських солдатів на своїй території. МЗС Росії назвало заяви про північнокорейських солдатів у Росії «вкидом». Представництво КНДР при ООН назвало інформацію про відрядження північнокорейських солдатів до Росії «безпідставними чутками».

Тим часом американська газета The Wall Street Journal з покликом на джерела стверджує, що у договорі між Росією та КНДР є таємний пункт, який дозволяє Північній Кореї відправляти своїх військовиків для участі у бойових діях проти України. За даними видання, наразі північнокорейські військовослужбовці в Росії дислоковані далеко від лінії фронту, їх навчають логістиці та тактиці, а також використанню безпілотників.