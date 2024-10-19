Байден та Шольц пообіцяли не припиняти підтримки України.

Водночас вони виступили проти втягування НАТО у війну проти Росії.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідав Німеччину, напевно, з останнім для себе закордонним візитом у його нинішній ролі. Він прибув до Берліна пізно увечері в четвер, 17 жовтня. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. У п’ятницю, 18 жовтня, відбулася зустріч американського гостя з бундесканцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони підтвердили тісну співпрацю двох країн у справі врегулювання конфліктів в Україні та на Близькому Сході.

«Америка та Німеччина — це два найбільші помічники України у її боротьбі за виживання. Але Україну ще чекає важка зима, і ми не повинні розслаблятися, нам не можна втомлюватися. Вашінґтон з Берліном зобов'язані продовжувати надання допомоги Києву — навіть незважаючи на те, що ціна такої підтримки вкрай висока. Сьогодні канцлер і я збираємось обговорити розширення підтримки українських військових, захист енергетичної інфраструктури, а також те, як сприяти відновленню України за рахунок заморожених російських активів», – заявив Байден. Він подякував Шольцу та уряду Німеччини за невтомну роботу над тим, щоб Україна перемогла у розв'язаній Росією війні, а президент РФ Володимир Путін програв.

За словами Байдена, необхідно продовжувати підтримку доти, доки «Україна не набуде справедливого і сталого миру». «І хоча ціна цього, ймовірно, буде значною для західних союзників, вона блідне в порівнянні з ціною життя у світі, де переважає агресія, де великі держави нападають і залякують дрібніші просто тому, що можуть», – зазначив американський лідер.

Канцлер ФРН, своєю чергою, пообіцяв, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. «Путін прорахувався. Він не зможе витримати цю війну», – запевнив Шольц. Водночас він застеріг НАТО від прямої участі у конфлікті, «щоб ця війна не перетворилася на ще більшу катастрофу». Шольц також подякував Байдену за «тісні та довірчі» відносини між Вашінґтоном і Берліном у ці «дуже складні часи».

Згодом до перемовин долучилися президент Франції Емманюель Макронь та прем'єрміністр Великої Британії Кір Стармер, які теж прибули до Берліна. Четвірка обговорила «План перемоги» Володимира Зеленського, а також перспективи подальшої підтримки Києва після президентських виборів у США. «Лідери обговорили плани щодо надання Україні додаткової допомоги в галузі безпеки, економіки та гуманітарної допомоги, включно з використанням наддприбутків від заморожених російських активів», – йдеться у спільній заяві лідерів чотирьох країн, опублікованій на сайті уряду Німеччини.