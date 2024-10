Нобеля з економіки присудили за дослідження впливу інститутів на розвиток країн.

Лауреатами премії стали троє американських науковців.

Лауреатами Нобелівської премії з економіки за 2024 рік стали науковці зі Сполучених Штатів Дарон Аджемоґлу (Daron Acemoglu), Саймон Джонсон (Simon Johnson) та Джеймс Робінсон (James Robinson). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на рішення Шведської королівської академії наук, яке оголосив у Стокгольмі у понеділок, 14 жовтня, Нобелівський комітет з економіки. Згадані науковці прославилися працями про те, як і чому багатіють і розвиваються країни і чому прогрес та технології десь призводять до процвітання націй, а десь не впливають на суспільний добробут.

У Нобелівському комітеті повідомили, що премія вручається за «дослідження того, як формуються громадські інститути та як вони впливають на процвітання». «Вони показали, наскільки важливими є громадські інститути для процвітання країни. Суспільство, де немає верховенства закону, де інститути експлуатують населення, не генерує зростання чи змін на краще, і дослідження лауреатів допомагають зрозуміти причину цих процесів», – наголошується в пресрелізі.

Робінсон і Аджемоґлу за підсумками досліджень написали книгу, що стала бестселером, «Чому нації занепадають? Походження влади, багатства і бідності» (Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty). Автори протиставляють два типи інститутів: інклюзивні – спрямовані на включення широких верств суспільства в економічне та політичне життя, що заохочують та стимулюють людей до економічної діяльності, та екстрактивні – спрямовані на виключення більшої частини суспільства з процесу ухвалення політичних рішень та розподілу доходів.

Нагадаємо, що Нобелівську премію з економіки у 2023 році було присуджено дослідниці історії економіки з Гарвардського університету (США) Клаудії Ґолдін (Claudia Goldin). Американську науковицю вшанували за її роботу, яка розкриває причини глибоко вкоріненої нерівності в оплаті праці між чоловіками та жінками.