Байден прилетить до Берліна 18 жовтня.

Дата зустрічі у форматі «Рамштайн» наразі не визначена.

 

 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у п'ятницю, 18 жовтня, прилетить до Берліна. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на джерела у німецькому уряді. Планування візиту, який триватиме лише один день, вже відбувається на найвищому рівні. Цей візит Джо Байдена до ФРН буде прощальним – його каденція у Білому домі в будь-якому випадку завершиться у січні.

 

Нагадаємо, що спершу американський президент збирався приїхати до Німеччини 10 жовтня й залишитися там кілька днів. Планувалося, що він, зокрема, зустрінеться з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії, відвідає авіабазу Рамштайн на заході Німеччини, де мала відбутися чергова зустріч коаліції західних країн з надання військової допомоги Україні. Однак Байден відклав візит через потужний ураган Milton, який насувався на східне узбережжя США. Зустріч у форматі «Рамштайн» також була перенесена на невизначений час.

 

Відомо, що 18 жовтня американський лідер зустрінеться в Берліні з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Байден прийме від Штайнмаєра найвищу нагороду ФРН – Великий хрест у спеціальному виконанні ордена «За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина». Цією відзнакою глава Білого дома буде вшанований за зусилля докладені для зміцнення американсько-німецької дружби. Також американський лідер зустрінеться з бундесканцлером Олафом Шольцом.

 

Стало відомо, що 10 жовтня Шольц і Байден  провели телефонну розмову. Вони, зокрема, питання війни в Україні, подальшої підтримку Києва та конфлікту на Близькому Сході.

14.10.2024

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