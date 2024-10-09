Байден відклав візит до Німеччини через ураган Milton.

Цей ураган може стати одним із найруйнівніших у США за останнє століття.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відклав запланований на поточний тиждень візит до Німеччини через потужний ураган Milton, який насувається на штат Флорида. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Білого дому, оприлюднену у вівторок, восьмого жовтня. Крім того, вирішено відкласти поїздку Байдена до Анголи, куди американський президент планував вилетіти після Німеччини.

«З огляду на прогнозовану траєкторію та силу урагану Milton, президент Байден відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини та Анголи, щоб проконтролювати підготовку до урагану Milton та заходи реагування на нього», – заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

За словами Байдена, ураган Milton може стати одним із найруйнівніших у цьому реґіоні за останнє століття. «Дай боже, щоб цього не сталося, але зараз все виглядає саме так. Це питання життя та смерті», – сказав він, закликавши місцевих мешканців евакуюватись. Президент також запевнив, що провів перемовини з представниками всіх політичних сил у Флориді, пообіцявши їм «будь-яку підтримку, яка може знадобитися».

Під час візиту до Німеччини, яка була запланована на 10 жовтня, американський лідер мав взяти участь у зустрічі з бундесканцлером ФРН Олафом Шольцем, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єрміністром Великої Британії Кіром Стармером та українським президентом Володимиром Зеленським. Головним питанням порядку денного мала стати підтримка України.

Крім того, у Байдена було заплановано відвідати авіабазу Рамштайн, де має відбудеться чергова зустріч широкої світової коаліції друзів Києва.

Адміністрація США наразі не повідомила, коли Байден зможе здійснити свій візит. Тим часом офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) висловив жаль у зв'язку з рішенням відкласти візит Байдена. Водночас він зауважив, що німецький уряд, «безумовно, виявляє розуміння у зв'язку зі ситуацією у Флориді». Своєю чергою, Шольц в інтерв'ю телеканалу RTL зазначив: «Це була б дуже важлива зустріч, і ми підготували її з усіх боків. Вона буде перенесена. Але я повинен відверто сказати, що якби в моїй країні лютували такі шторми, я б теж ухвалив таке рішення».