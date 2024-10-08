У Львові відбудеться Форум відновлення “Міста в руїнах”.

15, 16 та 17 жовтня у Львові, в Національному університеті “Львівська політехніка” (вул. Степана Бандери, 12), відбудеться Форум відновлення “Міста в руїнах”. Мета Форуму “Міста в руїнах” — створити платформу для обговорення відновлення українських міст, які постраждали внаслідок війни, - через призму архітектури, економіки, культури, громадської діяльності, досвіду європейських колег та ментального здоров'я українців.

 

 

Захід об’єднає експертів із різних сфер - задля спільного пошуку інноваційних рішень з відбудови міст України, підтримки населення, розвитку громадського руху, збереження культурної спадщини, залучення коштів як усередині держави, так і від міжнародних організацій.

 

"Станом на початок осені 2024-го в Україні було зруйновано або пошкоджено близько 180 тисяч будинків, понад 500 навчальних закладів, понад 860 об'єктів культурної спадщини та близько 1500 медичних установ, - розповідає організаторка Форуму “Міста в руїнах”, співзасновниця громадської організації "Молодіжний простір: Ініціатива, Інтелект, Інновації" Тетяна Маслак. - Багато наших міст мають історичні будівлі, пам'ятки та архітектурні комплекси, що є частиною національної і світової спадщини. Їхнє відновлення — це збереження національної ідентичності та історичної пам'яті. Тож вкрай важливо підвищити рівень обізнаності у суспільстві про важливість відновлення фізичних структур і соціальної та культурної тканини міст. Наш Форум здатен посприяти суспільному дискурсу та створити цілісне бачення майбутнього відновлення України. Зрештою, ми об'єдналися задля того, щоб показати, як можна відновити красу наших міст".

 

Форум відновлення “Міста в руїнах” представить у стінах Національного університету «Львівська політехніка» однойменну фотовиставку. Світлини міст, зруйнованих під час війни, продемонструють масштаби руйнувань, культурні втрати та нагальну потребу в інноваційних рішеннях для їхнього відновлення. Водночас відбудеться виставка архітектурних проєктів, що були представлені цьогоріч на Міланському тижні дизайну. Студенти та досвідчені архітектори покажуть своє бачення для відбудови міст. Макети і відеоінсталяції дозволять наочно побачити, як можуть виглядати відновлені території в майбутньому - з повагою до історичної спадщини.

 

Експертно-дискусійна частина Форуму відбудеться у другий день події - 16 жовтня 2024 р. - в головному актовому залі. На Форумі відбудови виступлять спікери як з України, так і з провідних університетів Кракова, Познані, Люксембургу. Крім того, буде створена затишна зона для неформального спілкування, де учасники та експерти Форуму зможуть обговорити проєкти і знайти однодумців та можливих партнерів.

 

Вхід на всі події Форуму “Міста в руїнах” безкоштовний.

 

08.10.2024

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