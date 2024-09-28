Трамп пригрозив Google судом.

Його обурили «погані публікації» про нього в пошуковій системі й позитивні про Камалу Гарріс.

 

 

Кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональд Трамп пригрозив притягнути Google до судової відповідальності у разі свого переобрання. Про це повідомила газета The New York Times. Трампові не сподобалося, що пошуковик видає результати лише з «поганими історіями» про нього і «лише добрі» про його конкурентку, кандидатку від демократів Камалу Гарріс, передає.

 

«Google незаконно використовував систему відображення лише поганих історій про Дональда Трампа, деякі з яких були вигадані спеціально для цієї мети, і в той же час розкривав тільки гарні історії про Камалу Гарріс», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

 

Експрезидент США також висловив сподівання, що Міністерство юстиції США притягне до кримінальної відповідальності тих, хто винний у такому «кричущому втручанні у вибори». Дональд Трамп зазначив, що у разі переобрання він вимагатиме розслідування щодо Google.

 

У самій компанії Google спростували звинувачення експрезидента та уточнили, що пошуковик не змінював своїх алгоритмів, а публікації демонструють винятково пріоритети пошукових запитів.

 

Нагадаємо, що наприкінці липня мільярдер Ілон Маск опублікував у соцмережі Х скріншот пошукового запиту в Google, де на запит «президент Дональд» йому не пропонується варіант «Дональд Трамп». Натомість пошуковий рядок пропонує варіант «президент Дональд Дак». Бізнесмен припустив, що Google навмисно блокує згадки про кандидата від республіканців на майбутніх виборах. Вибори в США заплановано на 5 листопада 2024 року.

 

28.09.2024

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