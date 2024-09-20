Вночі поблизу Львова ППО знищила російський безпілотник: зайнялась пожежа.

У ніч на 20 вересня на Львівщині оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Небезпека тривала з 03:56 по 04:32, сили ППО збили один ворожий дрон. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

 

 

Російський дрон у небі Львівщини знищили сили ППО ПвК "Захід".

 

Унаслідок падіння уламків виникла пожежа у приміщенні колишнього колгоспу в селі області. Голова ОВА зазначив, що вогнеборці оперативно загасили займання. На щастя, обійшлось без постраждалих.

 

 

"Пошкоджено три автомобілі (1 вантажний та 2 легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна. Попередньо, жертв чи постраждалих нема", — йдеться в повідомленні.

 

Згодом у ДСНС Львівщини уточнили, що уламки російського дрона впали в селі Куликів Львівського району. Пожежа зайнялась на площі 20 квадратних метрів. О 05:31 її ліквідували.

 

20.09.2024

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