Історії хоробрих: до 9-ої річниці створення "Едельвейси" презентують книгу воїнів бригади.

 

До 9-ої річниці створення 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" з Івано-Франківщини презентують книгу про 53 воїнів бригади.

 

"Друзі, наближається 9-та річниця створення 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". До цієї важливої події ми з гордістю анонсуємо книгу "Едельвейси. Історії хоробрих". У ній зібрано розповіді 53 наших воїнів, які героїчно захищають Україну. Деякі з цих історій належать тим, кого ми вже втратили, але їхня мужність назавжди залишиться з нами. Кожна сторінка цієї книги – це свідчення незламності та сили духу. Прем'єра незабаром!" – йдеться у повідомленні на сторінці 10-ої гірсько-штурмової бригади.

 

10-та окрема гірсько-штурмова бригада (10 ОГШБр) – військове з'єднання у складі Сухопутних військ Збройних Сил України, що базується у Коломиї. Бригада була сформована у місті Біла Церква 1 жовтня 2015 року. Основним призначенням бригади є ведення бойових дій у гірсько-лісистій місцевості. 14 лютого 2023 року Президент присвоїв 10-й гірсько-штурмовій бригаді найменування "Едельвейс".

17.09.2024

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