Трамп відмовився від другого раунду дебатів з Гарріс.

Він вважає, що додаткові дебати стануть шансом для його конкурентки покращити свої позиції.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що відмовляється від другого раунду дебатів зі своєю конкуренткою, кандидаткою від Демократичної партії віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Гарріс же напередодні заявила, що хоче провести ще одні дебати.

«Коли боксер програє бій, перші його слова: “Я хочу реваншу”. Опитування чітко показують, що у вівторок увечері я виграв дебати у Камали Гарріс, ліворадикальної кандидатки від демократів, і вона негайно закликала до проведення нових дебатів... Третіх дебатів не буде», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social. Очевидно він врахував також дебати, які провів із президентом Джо Байденом, коли той ще не зняв своєї кандидатури з виборчих перегонів.

Нагадаємо, що наступного дня після дебатів з Гарріс, які відбулися 10 вересня, Трамп заявляв, що погоджується на другий раунд дебатів на каналі NBC або Fox News. Однак тепер він категорично відмовляється від їхнього проведення, стверджуючи, що захід буде шансом для пані Гарріс покращити свої позиції. Сам республіканець переконаний, що за підсумками перших дебатів він показав кращі результати.

Насправді ж усі опитування громадської думки, проведені після дебатів Трамп-Гарріс, чітко засвідчують перемогу демократки. Наприклад, згідно з опитуваннями Reuters/Ipsos, опублікованими в четвер, 12 вересня, серед виборців, які оглядали дебати, 53% сказали, що перемогла Гарріс, і лише 24% віддали перевагу Трампові.

Камала Гарріс, своєю чергою, вважає, що виборцям потрібні ще одні дебати кандидатів на посаду президента. «Два дні тому ми з Дональдом Трампом провели перші дебати. Ми повинні провести ще одні дебати заради виборців», – написала віцепрезидентка у соцмережі Х.