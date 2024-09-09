Шольц виступив за прискорення мирного процесу в Україні.

В телеінтерв’ю канцлер Німеччини запевнив, що підтримуватиме Україну попри невдоволення частини німецького суспільства.

 

 

Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц визнав, що однією з причин провальних результатів земельних виборів у Тюрингії та Саксонії для його Соціал-демократичної партії Німеччини стало невдоволення частини німецького суспільства тим, що уряд активно підтримує Україну в захисті від російської аґресії. Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу ZDF.

 

«Я робитиму все, щоб підтримати Україну. Хоча усвідомлюю, що результати виборів також пов’язані з тим, що деякі громадяни не згодні з тим, що ми підтримуємо Україну», – зазначив Шольц.

 

Бундесканцлер сказав, що вважає за необхідне якнайшвидше розпочати дискусії про завершення воєнного конфлікту в Україні. Він також виступив за участь Росії у наступному «саміті миру». За словами канцлера, у питанні про необхідність присутності Москви Берлін солідарний із позицією Президента України Володимира Зеленського.

 

«Я вважаю, що зараз той момент, коли нам необхідно обговорити, як ми можемо вийти з цієї воєнної ситуації і досягти миру швидше, ніж здається зараз», – заявив пан Шольц в інтерв'ю телеканалу ZDF.

 

Канцлер розповів, що у нього з цього приводу була дуже конфіденційна розмова зі Зеленським. «Стосунки з ним хороші», – запевнив Шольц

 

Нагадаємо, що перший «саміт миру» відбувся 15–16 червня на швейцарському курорті Бюрґеншток без участі Москви. Ще один «саміт миру» планується провести до кінця 2024 року, ймовірно в одній із країн так званого Глобального Півдня. Президент України Володимир Зеленський у серпні заявляв, що саміт пройде безрезультатно, якщо у ньому не братиме участі Росія.

09.09.2024

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