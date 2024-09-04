Львів зазнав комбінованої атаки ворога. Є загиблі. Багато постраждалих. ОНОВЛЮЄТЬСЯ.

Сьогодні, 4 вересня, під ранок Львів був атакований ворогом бойовими безпілотниками типу шахед, крилатими ракетами та балістичними ракетами "Кинджал". Усі були спрямовані в райони поблизу залізничного вокзалу. Постраждала житлова забудова.

 

Станом на 08:50 відомо про 35 поранених та 5 загиблих, серед яких двоє дітей віком 9 та 14 років. Розбір завалів триває. 

 

Оновлення на 08:59: Семеро загиблих, троє з яких діти. Поранених 38 осіб.

 

Оновлення на 09:34: 11 осіб з числа госпіталізованих постраждалих перебувають у критичному стані. Про це повідомляють у Першому медичному об'єднанні Львова. Характер травм – вибухові осколкові поранення тулуба, органів грудної клітки, кінцівок та обличчя. Також поранення внутрішніх органів, травми легень та судин.

 

Оновлення на 10:04: Медичної допомоги потребують 45 постраждалих осіб.

 

Оновлення на 10:52: У трьох медзакладах Львова перебувають 47 постраждалих. Серед них семеро дітей з травмами, які лікарі оцінюють, як середньої важкості. Медики борються за життя 11 пацієнтів, які в критичному стані.

 

 

«Більше 35 людей отримують медичну допомогу. Декілька з них у важкому стані. Зокрема п’ятеро дітей. Трьох людей ми втратили. Дуже багато уражень. Це є більше 50 будинків. Велика частина – це серце нашого міста, історична спадщина. Вже точно розуміємо, що з шести будинків людей відселяємо. Дві школи не буде працювати, повилітало багато вікон. Уражено два медичні об’єкти», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий о 08:10.
 

 

 

Повітряну тривогу у Львові оголосили о 04:05. Спершу це була загроза від безпілотників, які летіли на Львівщину з Волинської та Тернопільської областей. Близько 5 години ранку ті з них, що залетіли у місто, були збиті в районі Скнилова. У цей же час надійшло повідомлення про фіксацію у повітряному просторі України крилатих ракет Х-101.

 

 

О 05:30 ворог підняв у небо два МіГ-31. Відбулися пуски "Кинджалів". Близько 05:45 – два потужні вибухи в районі поблизу залізничного вокзалу. 

 

Відбій тривоги оголосили о 07:30. Ракет у небі вже не було, але два шахеди тримали курс на Львівщину з Волині.

 

 

На місце падіння уламків безпілотників та влучання ракет виїхали усі необхідні служби та ДСНС. Триває розбір завалів, під якими ймовірно знаходяться діти. Перекрито для проїзду кілька вулиць, зокрема Скнилівський міст та вулицю Коновальця.

 

 

Вибиті вікна у понад 50 будинків в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника.

 

Серед пошкоджених будинків, за інформацією керівника ЛОВА Максима Козицького, щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення, які розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО, внесені до державного реєстру нерухомих пам’яток України. 

 

Зокрема постраждала історична будівля – вілла Юзефи Франц, яка датується 1893 роком і де розташовується обласний Центр спортивної медицини і реабілітації.

 

 

Комісія з представників органів охорони культурної спадщини міста та області почне працювати на обʼєктах і складати акти обстеження, щойно екстрені служби нададуть туди доступ.

 

Постраждало також багато автівок.

 

 

За даними Accu Weather, у Львові після вибухів дуже погана якість повітря.

 

04.09.2024

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