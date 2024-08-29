Камала Гарріс вириває лідерство в ключових штатах.

За участі у виборах Байдена там впевнено перемагав Трамп.

Згідно з опитуванням Beacon Research і Shaw & Co., опублікованим у середу, 28 серпня, телеканалом Fox News, віцепрезидентка Камала Гарріс зуміла відіграти відставання Дональдові Трампу та здобула невелику перевагу в трьох ключових штатах США. Це одне з перших досліджень після конвенту Демократичної партії та рішення незалежного кандидата Роберта Кеннеді-молодшого про вихід з перегонів та підтримку Дональда Трампа.

Дослідження Beacon Research і Shaw & Co. проводили 23–26 серпня за кваліфікованою вибіркою. У кожному з названих штатів було опитано близько 1000 зареєстрованих виборців.

Згідно з опитуванням, Гарріс випереджає Трампа на один відсотковий пункт в Аризоні та на два пункти в Джорджії та Неваді. Хоча Трамп досі лідирує в Північній Кароліні на один відсотковий пункт.

Слід зазначити, що ці результати перебувають у межах статистичної похибки. У попередніх подібних дослідженнях, проведених на замовлення Fox News, Трамп впевнено перегравав кандидата від Демократичної партії – тоді Джо Байдена – на 5–6 відсоткових пунктів у кожному з цих штатів.

Як зазначають експерти, ці результати підтверджують сприятливу тенденцію для Гарріс та зростання її шансів у штатах, які донедавна вважалися прихильними до Трампа.

Гарріс здобуває чимраз вищу підтримку серед жінок, чорношкірих виборців і молоді. І хоча Трамп лідирує в головних питаннях, більшість виборців вважають Гарріс тією політикинею, яка здатна об’єднати країну, і тією, що «боротиметься за таких, як ми».

Цікаво, що хоча Гарріс є чинною віцепрезиденткою США, саме її більшість респондентів вважають кандидаткою, «здатною внести необхідні зміни». Гарріс також лідирує на шість відсоткових пунктів серед виборців, які проголошують себе незалежними. Окрім того, їй вдалося зменшити перевагу Трампа серед тих, для кого «економіка є найважливішим питанням на цих виборах».