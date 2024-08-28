До суду скеровано нове звинувачення проти Трампа.

Йдеться про його намагання сфальшувати результати виборів 2020 року.

Спецпрокурор Джек Сміт (Jack Smith) представив новий обвинувальний висновок проти колишнього президента США Дональда Трампа щодо його спроб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів 2020 року. Аналогічну справу вже розглядають у суді Вашінґтона. У новій, скоригованій версії документа враховується частковий імунітет Трампа від кримінального переслідування. Про це повідомив телеканал CNN.

У новому обвинувальному висновку залишилося чотири пункти, за якими звинувачують Трампа, але змінено формулювання, щоб текст задовольняв вимогу Верховного суду. У документі, зокрема, спецпрокурор звинувачує Трампа у змові з метою обдурити державу, змові з метою перешкодити офіційним процедурам, у спробах перешкодити офіційним процедурам та в змові з метою порушення прав громадян.

У попередній версії було вказано ті самі звинувачення. Однак у новій версії Трамп згадується як «кандидат у президенти», а не президент (з урахуванням рішення про частковий імунітет). З документа видалили пункти про те, що Трамп намагався натиснути на співробітників міністерства юстиції та змусити їх скасувати його поразку на виборах. Згідно з рішенням Верховного суду, розпорядження президента Трампа співробітникам міністерства не повинні вважатися незаконними.

Дональд Трамп, коментуючи перегляд справи, назвав дії спецпрокурора спробою відвернути увагу виборців. «Це лише спроба втрутитися у вибори і відвернути американський народ від катастроф, які Камала Гарріс накликала на нашу країну», – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, на початку липня Верховний суд США ухвалив, що колишні президенти країни зберігають значний імунітет від судового переслідування за дії, вчинені під час їхнього перебування при владі. Однак імунітет не поширюється на вчинки, здійснені у приватному порядку.