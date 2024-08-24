На тлі наступу ЗСУ на Курщині рейтинг Путіна стрімко впав.

Востаннє рейтинг російського диктатора падав після заколоту ПВК «Ваґнер» та вбивства Пріґожина.

Після захоплення Збройними Силами України територій в Курській області та продовження українського наступу рівень схвалення лідера Росії Владіміра Путіна зазнав стрімкого падіння. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на результати свіжого опитування росіян, яке провів Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Минулого тижня, з 12 до 18 серпня, працівники ВЦВГД зверталися до громадян Росії зі запитанням: «Ви загалом схвалюєте чи не схвалюєте діяльність президента Росії?» Позитивно відповіло 73,6% респондентів. Тижнем раніше (з 5 до 11 серпня) їх було 77,1%. Таким чином рейтинг схвалення дій російського диктатора знизився відразу на 3,5 відсоткового пункта.

Водночас, за даними ВЦВГД, рівень довіри до Путіна за тиждень знизився на 2,6 відсоткового пункта і становив 78,2% (тижнем раніше – 80,8%). У цьому випадку в учасників опитування запитували: «Скажіть, будь ласка, ви довіряєте чи не довіряєте Владімірові Владіміровичу Путіну».

Судячи з даних ВЦВГД, це рекордне падіння обох показників з початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України у лютому 2022 року. Рейтинг схвалення роботи президента за час війни опускався нижче за рівень 73,6% влітку-восени 2023 року, після заколоту ПВК «Ваґнер» та вбивства його засновника Євгєнія Пріґожина. Торік у серпні рейтинг досяг мінімального значення – 72,6%.

Загалом рейтинг довіри до Путіна за час війни двічі опускався нижче 78% – восени-взимку 2022–2023 років на тлі мобілізації та влітку-восени 2023 року після заколоту Пріґожина.

Зниження рейтингів Путіна також зафіксував Фонд громадської думки. «Левада-центр» збирається подати свої дані наприкінці серпня.