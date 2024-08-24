На тлі наступу ЗСУ на Курщині рейтинг Путіна стрімко впав.

Востаннє рейтинг російського диктатора падав після заколоту ПВК «Ваґнер» та вбивства Пріґожина.

 

 

Після захоплення Збройними Силами України територій в Курській області та продовження українського наступу рівень схвалення лідера Росії Владіміра Путіна зазнав стрімкого падіння. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на результати свіжого опитування росіян, яке провів Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД). 

 

Минулого тижня, з 12 до 18 серпня, працівники ВЦВГД зверталися до громадян Росії зі запитанням: «Ви загалом схвалюєте чи не схвалюєте діяльність президента Росії?» Позитивно відповіло 73,6% респондентів. Тижнем раніше (з 5 до 11 серпня) їх було 77,1%. Таким чином рейтинг схвалення дій російського диктатора знизився відразу на 3,5 відсоткового пункта.

 

Водночас, за даними ВЦВГД, рівень довіри до Путіна за тиждень знизився на 2,6 відсоткового пункта і становив 78,2% (тижнем раніше – 80,8%). У цьому випадку в учасників опитування запитували: «Скажіть, будь ласка, ви довіряєте чи не довіряєте Владімірові Владіміровичу Путіну».

 

Судячи з даних ВЦВГД, це рекордне падіння обох показників з початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України у лютому 2022 року. Рейтинг схвалення роботи президента за час війни опускався нижче за рівень 73,6% влітку-восени 2023 року, після заколоту ПВК «Ваґнер» та вбивства його засновника Євгєнія Пріґожина. Торік у серпні рейтинг досяг мінімального значення – 72,6%.

 

Загалом рейтинг довіри до Путіна за час війни двічі опускався нижче 78% – восени-взимку 2022–2023 років на тлі мобілізації та влітку-восени 2023 року після заколоту Пріґожина.

 

Зниження рейтингів Путіна також зафіксував Фонд громадської думки. «Левада-центр» збирається подати свої дані наприкінці серпня.

24.08.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Найнебезпечніший світ з 1945 року
Максим МУЛЯР
Хто б не переміг на президентських виборах у США в листопаді, він зіткнеться з найскладнішою стратегічною ситуацією з часу завершення Другої світової війни.
23.08.24 | | У світі
Актор і маска Войцеха Бравера
27–29 серпня у Мистецькому об'єднанні "Хвиля" відбудеться інтенсивний курс акторської гри в масці від викладача Вроцлавської театральної академії Войцеха Бравера. Це 18 години інтенсивного вивчення нової для українських акторів методології роботи з маскою.
22.08.24 | | Штука
Слово на захист брехні
Юрій Винничук
Розпізнати правду може тільки брехня. Адже пізнання означає відокремлення об’єкта від суб’єкта, який через цей дисонанс фальсифікує те, в чому міг би, але не може існувати
21.08.24 | | Дискурси
Постгеноцидний концепт історії держави
Олеся Ісаюк
Нова спроба удосконалити викладання історії України в школах: схема, де українці постають об’єктом серед цінностей і процесів. Схема глибоко реактивна, логіки суб’єктності тут украй мало.  
21.08.24 | | Україна
Заньківчанські «Кайдаші» на три сцени
У Національному театрі імені Марії Заньковецької театральний сезон 2024/2025 відкриватимуть прем’єрою, що представить сучасне прочитання української класичної літератури, а саме повісті «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицького.
21.08.24 | | Штука
Музика світу Хаяо Міядзакі у Львівській опері.
У Львівській опері симфонічний оркестр LUMOS Orchestra виконає ексклюзивний казковий концерт з музикою до світів маестро Хаяо Міядзакі
20.08.24 | | Галичина
Із сувою мойр
Маріанна Челецька
У цьому дивом віднайденому якраз напередодні 85-річчя Валерія Шевчука рукописі з «книги історій» ішлося про велику змову персонажів, які один з-перед другого намагалися винести зі «сну сподіваної віри» істинну «воду життя».
20.08.24 | | Штука
Шевчукові сливи
Юлія Баір
Гостина у Шевчука за відчуттями була схожа на серійне читання його творів, серед яких завжди відсутній один стан душі – байдужість, чи то бездушшя.
20.08.24 | | Україна

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.