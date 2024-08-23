Роберт Кеннеді-молодший вийшов із президентських перегонів у штаті Аризона.

За твердженням експертів, резиґнація Кеннеді зіграє більше на руку саме Трампові.

Незалежний кандидат у президенти Сполучених Штатів Роберт Френсіс Кеннеді-молодший (Robert F. Kennedy Jr) подав документи на вихід із президентських перегонів у штаті Аризона. Причому зробив він це за день до запланованого звернення до нації. Ще раніше американські ЗМІ анонсували такий крок і прогнозували, що Кеннеді підтримає республіканця Дональда Трампа.

Копії документів про резиґнацію Кеннеді опублікувало видання Axios. Вони були подані 22 серпня. У них також йдеться, що з передвиборчих перегонів вийшла і кандидатка у віцепрезиденти Ніколь Шанахан (Nicole Shanahan), яка йшла в парі з Робертом Кеннеді-молодшим, та інші члени його команди.

Варто наголосити, що наразі Кеннеді відмовився від участі у президентських виборах лише у штаті Аризона. Це один із так званих штатів, що вагаються, за перемогу в якому кандидат отримує 11 лояльних виборців.

22 серпня відразу кілька американських ЗМІ, серед яких CNN, The New York Times та CNBC, з покликом на свої джерела написали, що після перемовин із Дональдом Трампом Роберт Кеннеді-молодший підтримає кандидата від Республіканської партії. Передвиборчий штаб Трампа повідомляв, що на мітингу в Аризоні 23 серпня очікується «спеціальний гість». Очевидно, мова йшла саме про Кеннеді.

Згідно з останніми опитуваннями, рейтинг Роберта Кеннеді-молодшого становив близько п’яти відсотків. Кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс підтримує 47% американців, Дональда Трампа – 43%. За твердженням експертів, вихід Кеннеді з перегонів зіграє більше на руку саме Трампові.