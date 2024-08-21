Гринів Фест: нова історія маленького галицького села. 

У маленькому галицькому селі Гринів, що на Львівщині, у Давидівській сільській територіальній громаді, де проживає лише кількасот жителів, відбувся потужний фестиваль “Гринів” — музика крайнеба.

На мальовничих пагорбах Гологори в обіймах густих лісів усього за 14 кілометрів від Львова звучала українська етно-музика, ліпили глиняні глечики, робили ляльки-мотанки, прикрашали речі національними орнаментами на майстер-класі з вибійки, їли вареники і зварену на відкритому вогнищі кулешу.

Гедлайнером вечора був відомий український етно-гурт GO_A, який у 2021-му вразив “Євробачення” і продовжує підкорювати сцени по всьому світу.

Перед Гринів Фестом ця група востаннє виступала у наших краях того ж таки 2021-го. А від часу повномасштабного вторгнення росії на територію України GO_A активно гастролюють світом і є найбажанішим українським гуртом на найбільших фестивалях Європи. Торік їхній концерт визнали одним із найцікавіших виступів на нідерландському фестивалі Pink Pop. Почули GO_A і на Glastonbury — найбільшому з музичних фестивалів Великої Британії, що здобув репутацію «британського Вудстока».

У Гриневі GO_A зібрали сотні палких шанувальників, які настільки тепло прийняли гурт, що не на жарт розчулили вокалістку Катерину Павленко. Запальний танець гостей фесту під уже легендарну пісню SHUM, що стала музичним трендом у всьому світі й потрапила у світовий чарт Spotify Top Viral та першою із українських хітів увійшла до Billboard Global 200, маленьке мальовниче село Гринів запам’ятає надовго.

Як і яскраві виступи тих, хто був перед гедлайнерами: діджеїв Derrick Funkmasters, Gooch Braun, Alex Fit і мультиінструменталіста Ярка Себала. Ведучими вечора були Каріна Дмитраш і Михайло Коренев.

"Наша місія — створити простір для культурного обміну та натхнення, підтримувати історичні пам'ятки Гринева, культурні ініціативи й українську автентичність, залучати місцевих жителів і туристів, — каже засновник простору “Гринів” Тарас Хмеловський. — Це ідеальне місце для проведення концертів, вистав, презентацій, виставок, ярмарків, етно-показів та інших культурних заходів, що надихають і об'єднують людей. Це простір, де можна відпочити і знайти натхнення. Й сприяють цьому сама природа та колорит Гринева. Це місце сили! Так розпочинається нова велика історія маленького українського села".

Село Гринів має багату історію, що сягає часів Київської Русі: перші згадки датуються XIV століттям. Попри буремні події протягом століть, село зберегло свою самобутність. У лісах навколо Гринева були криївки УПА. Саме тут у 1948 році відбувся жорстокий бій між воїнами УПА та підрозділом МГБ. Багато героїв, які відстоювали свободу України, віддали своє життя за незалежність нашої землі, зокрема Ярослав Дякон.

У Гриневі народився Антоній Ангелович — митрополит Галицький та архієпископ Львівський, який залишив незабутній слід в історії української Церкви. До слова, особливою гордістю села є церква Святого Юра, збудована наприкінці XVIII ст. Дзвіницю храму було відреставровано цьогоріч. Усе — задля збереження унікального колориту та автентичності села Гринів.

Під час Гринів Фесту відбувся збір і аукціон для закупівлі дронів для 214-го батальйону спеціального призначення OPFOR.

Стежте на @gryniv_krayneba за анонсами наступних подій від “Гринів” — музика крайнеба. На цей сезон організатори готують ще кілька яскравих заходів.

Текст: Галина Гузьо