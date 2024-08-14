Росія висловила Молдові занепокоєння через ймовірне базування в країні українських F-16.

Кишинів заперечив наявність на молдовських аеродромах цих літаків.

 

 

Тимчасового повіреного у справах Молдови в Росії Александра Кетрару (Alexander Ketraru) викликали до Міністерства закордонних справ РФ у зв'язку з повідомленнями про нібито базування призначених для України літаків F-16 на території республіки. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву російського зовнішньополітичного відомства, поширену у вівторок, 13 серпня.

 

«Дипломату було висловлено серйозне занепокоєння у зв'язку з інформацією, що з'явилася в російських і молдовських ЗМІ про те, що літаки F-16, які передаються Заходом київському режиму, базуватимуться на аеродромах у Молдові і здійснюватимуть з них вильоти для бомбардувань території Росії», – наголошується у заяві МЗС РФ.

 

Російське зовнішньополітичне відомство поскаржилося молдовському дипломатові на «мілітаризацію Молдови, що триває, і проведення спільних навчань збройних сил країни з контингентами держав-членів НАТО».

 

«Було вказано, що такі тенденції суперечать конституційному статусу постійного нейтралітету Республіки Молдова, її зобов'язанням у рамках статутних документів СНД негативно впливають на процес придністровського врегулювання та підривають безпеку самої Молдавії, де проживає значна кількість російських громадян», – йдеться в документі.

 

Москва закликала Кишинів «суворо дотримуватися нейтрального статусу, який є основою державності Республіки Молдова, і не робити кроків, які можуть сприяти ескалації української кризи, свідчити про залучення до неї Кишинева і деструктивно впливати на ситуацію навколо Придністров'я».

 

Напередодні російські пропагандистські медіа «РИА Новости» та «Радио Sputnik» опублікували повідомлення про евентуальне перебування винищувачів F-16 на молдовській території. МЗС Молдови заперечило, що літаки базуються на аеродромах країни. Про це повідомив інформаційний портал NOI.md. Кишинів також закликав Москву «отримувати інформацію з офіційних джерел», а не спиратися на «фейкові новини з інтернету».

14.08.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Наївні амбасадори
Марта Кузій
Результат активностей громадянського суспільства вказує державі, в якому напрямку розвивати культурну дипломатію: коли б окреслити можливості й обов’язки кожної інституції, тоді весь тягар промоції не покладався б мікрофундації, а поширювався країною, і ми мали б відомого митця, набуток якого Україна з гордістю змогла б представляти за кордоном.
11.08.24 | | Штука
Куди летів “Птах високого лету”?
Олеся Ісаюк
Це історія кризи. Всеохопної, тотальної... Щоб бути лицарем — мало лише брати. Значно більше треба давати...
10.08.24 | | Україна
Серпневе середмістя
Юрко ПРОХАСЬКО
Цілу ніч, крізь дурман матіоли, лилися гарячі гортанні голоси і темні шепоти. Іноді зворохоблену ніч пронизували високі виски. Незнані, але зрозумілі були діалекти пристрасті
09.08.24 | | Дискурси
Чи існує небезпека громадянської війни в Британії?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​За останні дні Британія пережила масові безлади на вулицях своїх міст давно не баченого масштабу. Дехто назвав це ледь не громадянською війною. Чи дійсно була така небезпека?
09.08.24 | | У світі
Марія Примаченко: «Заповідаю любов»
У вівторок, 13 серпня, о 16:00 у Національному музеї уЛьвові імені Андрея Шептицького на проспекті Свободи, 20 відкриють виставку творчої спадщини всесвітньо відомої мисткині-наївістки Марії Примаченко.
09.08.24 | | Штука
Заповідь дванадцята
Тарас Прохасько
Українці добрі вже тим, що знають, що роблять погано, і можуть спробувати оправдовуватися, чого не зробить жоден москаль
08.08.24 | | Дискурси
Український лицар Курбас (6)
Василь Бартовщук
У ХХІ ст. європейський театр робить те, що пропонував і впроваджував Курбас. Він — світло українського театру, яке нам підсвічуватиме ще не один десяток років, він натхнення, яке щодня надихає тисячі режисерів. Бо геній Курбаса невичерпний!
08.08.24 | | Штука
Бароник, голий філософ і Вайсс-альпініст
Юрій Винничук
Кобилянський був диваком, але саме він відкрив Осипа-Юрія Федьковича, переконавши його покинути писати німецькою і перейти на українську...
07.08.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.