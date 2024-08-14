Росія висловила Молдові занепокоєння через ймовірне базування в країні українських F-16.

Кишинів заперечив наявність на молдовських аеродромах цих літаків.

Тимчасового повіреного у справах Молдови в Росії Александра Кетрару (Alexander Ketraru) викликали до Міністерства закордонних справ РФ у зв'язку з повідомленнями про нібито базування призначених для України літаків F-16 на території республіки. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву російського зовнішньополітичного відомства, поширену у вівторок, 13 серпня.

«Дипломату було висловлено серйозне занепокоєння у зв'язку з інформацією, що з'явилася в російських і молдовських ЗМІ про те, що літаки F-16, які передаються Заходом київському режиму, базуватимуться на аеродромах у Молдові і здійснюватимуть з них вильоти для бомбардувань території Росії», – наголошується у заяві МЗС РФ.

Російське зовнішньополітичне відомство поскаржилося молдовському дипломатові на «мілітаризацію Молдови, що триває, і проведення спільних навчань збройних сил країни з контингентами держав-членів НАТО».

«Було вказано, що такі тенденції суперечать конституційному статусу постійного нейтралітету Республіки Молдова, її зобов'язанням у рамках статутних документів СНД негативно впливають на процес придністровського врегулювання та підривають безпеку самої Молдавії, де проживає значна кількість російських громадян», – йдеться в документі.

Москва закликала Кишинів «суворо дотримуватися нейтрального статусу, який є основою державності Республіки Молдова, і не робити кроків, які можуть сприяти ескалації української кризи, свідчити про залучення до неї Кишинева і деструктивно впливати на ситуацію навколо Придністров'я».

Напередодні російські пропагандистські медіа «РИА Новости» та «Радио Sputnik» опублікували повідомлення про евентуальне перебування винищувачів F-16 на молдовській території. МЗС Молдови заперечило, що літаки базуються на аеродромах країни. Про це повідомив інформаційний портал NOI.md. Кишинів також закликав Москву «отримувати інформацію з офіційних джерел», а не спиратися на «фейкові новини з інтернету».