Розгляд справи проти Трампа про фальшування на виборах і штурм Капітолію відновлено.

Нове засідання призначене на 16 серпня.

 

 

Нове засідання окружного суду США у справі про незаконну спробу колишнього президента Дональда Трампа скасувати свою поразку на виборах у 2020 році призначене на 16 серпня. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на матеріали суду. Слухання було припинено у грудні минулого року на час розгляду наявності у пана Трампа імунітету від кримінальних переслідувань.

 

Окружна суддя США Таня Чуткан (Tanya Chutkan) видала відповідний наказ через день після того, як вона відновила юрисдикцію у цій справі, яка була призупинена майже вісім місяців, щоб дозволити Трампу отримати рішення щодо його позову про президентську недоторканність.

 

У рамках запланованого слухання суд розгляне питання, які зі звинувачень на адресу Дональда Трампа, викладені спеціальним прокурором Джеком Смітом (Jack Smith), можуть бути предметом подальшого судового розгляду, а які пов'язані з його офіційними діями на посаді президента і за рішенням Верховного суду мають бути відхилені.

 

Нагадаємо, що першого липня Верховний суд ухвалив, що колишні президенти США зберігають значний імунітет від судового переслідування за дії, вчинені під час їхнього перебування на посаді. При цьому імунітет екскерівника держави не поширюється на вчинки, скоєні ним у приватному порядку.

 

Справа, що розглядається судом, пов'язана зі штурмом Капітолію прихильниками Дональда Трампа в січні 2021 року. Протести розпочалися після оголошення результатів президентських виборів, перемогу на яких здобув Джо Байден.

04.08.2024

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