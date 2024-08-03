Камала Гарріс виграла попереднє голосування для номінації кандидаткою в президенти.

Переважна більшість делегатів майбутнього конвенту Демпартії віртуально віддали їй свої голоси.

 

 

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс набрала необхідну кількість голосів делегатів майбутнього конвенту Демократичної партії, щоб виграти номінацію в кандидати від Демократичної партії на посаду президента. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на твіт голови Національного комітету Демпартії Джеймі Гаррісона (Jaime Harrison).

 

За його словами, пані Гарріс вже вдалося набрати «понад більшість» голосів делегатів, які взяли участь у голосуванні. Він також наголосив, що голосування, яке розпочалося в четвер, першого серпня, завершиться у понеділок, п’ятого серпня.

 

Щоб подолала бар'єр, необхідний для номінації, Гарріс треба було здобути підтримку мінімум 2350 делегатів. Вона вже явно перевершила цю цифру. За даними демократів, кандидатуру віцепрезидентки мають намір підтримати 99% учасників майбутнього конвенту або 3923 делегати.

 

«Для мене велика честь бути ймовірним кандидатом від Демократичної партії», – заявила Камала Гарріс.

 

Нагадаємо, що 21 липня чинний президент США Джо Байден оголосив про рішення зняти свою кандидатуру з участі у президентських перегонах. Натомість він запропонував Демпартії висунути Камалу Гарріс. Після цієї заяви глави Білого дому лише за один тиждень Гарріс вдалося зібрати рекордних 200 млн доларів пожертвувань на виборчу кампанію.

 

З опитування Morning Consult випливає, що від усіх семи штатів, які «вагаються», Камалу Гарріс підтримали 48% виборців проти 47% у Дональда Трампа. Результати опитування говорять про те, що пані Гарріс має шанс заручитися підтримкою групи виборців, схожої на ту, яка привела до Білого дому президента Барака Обаму 2008 року.

03.08.2024

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