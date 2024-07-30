Росія, Угорщина і Словаччина обговорили можливість відновити транзит нафти через Україну.

Напередодні Єврокомісія відхилили прохання Будапешта й Братислави натиснути на Україну.

Росія, Угорщина і Словаччина провели зранку у вівторок, 30 липня, телефонні перемовини на рівні міністрів закордонних справ щодо вирішення проблеми з блокуванням постачання російської нафти через Україну. Про це повідомила російська газета «Коммерсантъ» з покликом на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто після його розмови з російським і словацьким колегами – Сергієм Лавровим і Юраєм Бланаром (Juraj Blanár).

«Ми продовжуємо працювати над відновленням довгострокової безпеки нашого нафтопостачання, тому сьогодні зранку я знову проконсультувався телефоном зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим та словацьким Юраєм Бланаром»,— написав Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook.

Як додав Сіярто, Угорщина «постійно аналізує можливі правові та технічні рішення, які дозволять отримувати нафту незалежно від України». Він також зазначив, що рішення Києва призупинити постачання нафти «Лукойлу» порушує договір про асоціацію з Європейською Унією.

Нагадаємо, РНБО України наприкінці червня посилила санкції проти російської нафтової компанії «Лукойл» та заблокувала транзит її нафти до Угорщини через південну гілку нафтогону «Дружба».

Будапешт та Братислава звернулися до Європейської Комісії з проханням закликати Україну скасувати заборону на транзит російської нафти. Проте Єврокомісія відхилила їхнє прохання.

Дипломати ЄУ у приватних розмовах висловлюють роздратування через наміри Угорщини та Словаччини використати тиск на Євроунію для збереження доступу до дешевої російської нафти всупереч загальній політиці блоку. «Багато членів ЄУ доклали дороговартісних, але необхідних зусиль, щоб позбутися залежності від російського газу і нафти... головним чином тому, що вони смердять кров'ю. Схоже, що Угорщина має проблеми не лише з нюхом, але й з мисленням та відсутністю рішучості позбутися залежності», – процитувало видання Politico слова одного дипломата ЄУ, який побажав залишитися анонімним.