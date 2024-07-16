Трампа висунули кандидатом у президенти США від Республіканської партії.

Кандитатом у експрезиденти він взяв собі сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

 

                                 Дональд Трамп і Джей Ді Венс

 

У Мілуокі, що в штаті Вісконсін, розпочався національний конвент Республіканської партії. На сам перед його делегати переважною більшістю голосів номінувала Дональда Трампа офіційним кандидатом від партії на цьогорічні президентські вибори. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Після офіційної номінації Трамп повідомив, що вибрав кандидатом у віцепрезиденти 39-річного сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса (J.D. Vance). Останній поділяє думки Трампа щодо більшості ключових питань, включно з безпекою кордонів та жорсткою позицією щодо торгівлі з Китаєм. Також варто зазначити, що Венс досі виступав рішуче проти надання військової допомоги України та за встановлення миру за рахунок втрати Україною своїх територій.

 

«Як віцепрезидент, Джей Ді продовжуватиме боротися за нашу Конституцію, підтримуватиме наші війська та робитиме все можливе, щоб допомогти мені зробити Америку знову великою», – заявив Трамп.

 

Цікаво, що раніше Венс різко критикував Трампа, зокрема під час президентської кампанії 2016 року. Він навіть називав його «американським Гітлером» та «ідіотом», а також стверджував, що ніколи не стане на бік Трампа. Проте вже під час виборів 2020 Венс став одним із найзатятіших адептів Трампа. Він, зокрема, активно підтримував його брехливі заяви про те, що вибори 2020 року були вкрадені демократами.

 

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