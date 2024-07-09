Процес інтеґрації Грузії до Євроунії призупинено.

ЄУ також заморозила 30 мільйонів євро, які були призначені на підтримку держави у сфері оборони.

 

                                  Павел Герчинський

 

Європейська Унія наразі призупинила процес інтеґрації Грузії. Про це повідомляє інформаційний портал Apsny.ge з покликом на слова амбасадора ЄУ в Грузії Павела Герчинського (Paweł Herczyński). Він заявив, що нинішня риторика влади Грузії, яка ухвалила закон про іноаґентів (закон «Про прозорість іноземного впливу»), – антизахідна та антиєвропейська, вона «цілком несумісна з декларованою метою вступу до Євроунії».

 

«На жаль, на даний момент вступ Грузії до Європейської Унії призупинено. Це справді сумно», – сказав амбасадор під час спілкування з журналістами на маргінесі дводенної міжнародної конференції «Розширення Євроунії – геополітична необхідність та подальші кроки для країн-кандидатів до Євроунії», яка проходить у Тбілісі.

 

Павел Герчинський також розповів про рішення ЄУ заморозити 30 мільйонів євро, які призначалися на підтримку держави у сфері оборони. «І це лише перший крок, будуть й інші. Наша пряма допомога уряду Грузії буде скорочена, і ми намагатимемося перекласти цю пряму допомогу на громадянське суспільство та засоби масової інформації. Про це було оголошено після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі», – сказав Герчинський.

 

Відповідаючи на запитання журналістів про шанси Грузії відновити  процес інтеґрації до Євроунії, амбасадор відповів: «ЄУ щойно визначилася з майбутнім керівництвом. Звісно, ​​наступне керівництво ЄУ розпочне з великих амбіцій. Розширення є одним із головних завдань Євроунії, і я щиро сподіваюся, що наступну велику хвилю розширення ЄУ буде здійснено в найближчі п'ять років після обрання нового керівництва. У випадку з Грузією досі незрозуміло, чи стане Грузія частиною наступної великої хвилі розширення ЄУ. Я щиро сподіваюся, що так і буде, і після жовтневих виборів (у Грузії, – ред.) ми почнемо працювати над тим, щоб Грузія стала частиною наступного розширення Євроунії».

 

Директор європейського напряму Ради національної безпеки США Майкл Карпентер (Michael Carpenter), який теж брав участь у конференції, висловив сподівання побачити зміну в стратегічному курсі уряду Грузії. «Щиро кажучи, коли ми бачимо утиски громадянського суспільства, коли бачимо, що ухвалюються закони, які обмежують простір для фундаментальних свобод у Грузії, це не відповідає цінностям, які лежать в основі альянсу НАТО. І, щиро кажучи, ми не думаємо, що це сумісне з євроатлантичною інтеґрацією, зокрема з ЄУ», – заявив Майкл Карпентер. За його словами, «очевидно, що за останні кілька місяців, на жаль, влада Грузії пішла в хибному керунку з погляду перспективи євроатлантичної інтеґрації».

09.07.2024

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