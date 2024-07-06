Спонсори Демпартії закликали Байдена знятися з перегонів.

Інакше вони погрожують припинити фінансування кампанії.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден зазнає дедалі більшого тиску з боку низки великих донорів Демократичної партії. Вони закликають його знятися з президентських перегонів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Група ділових і громадських лідерів надіслала в п’ятницю, п’ятого липня, листа до Білого дому, в якому міститься заклик до Байдена припинити свою спробу переобратися вдруге. Лист підписали 168 членів проєкту Leadership Now. Підписанти попросили Байдена «закріпити свою спадщину, відступивши, щоб дати дорогу іншому кандидату на тлі загроз, які створює друга каденція Дональда Трампа».

Автори листа хвалять Байдена за «десятиліття державної служби», але водночас вказують на «поважні ризики для стабільності в США та світі під час цьогорічних виборів». «Ми з повагою закликаємо вас відмовитися зрезигнувати з переобрання заради нашої демократії та майбутнього нашої нації», – йдеться у листі.

Серед підписантів листа вказані, зокрема, генеральний директор Weyco Group Том Флорсгайм (Tom Florsheim), інвестор-мільярдер Майк Новограц (Mike Novogratz), одна з власниць мережі Walmart Крісті Волтон (Christy Walton) тощо.

Окремо за зняття Байдена з перегонів виступила Ебіґейл Дісней (Abigail Disney), спадкоємиця статків родини Діснея. В інтерв’ю каналу ділових новин CNBC вона визнала, що не вірить у здатність Байдена перемогти Дональда Трампа. «Байден – хороша людина, він чудово послужив своїй країні, але ставки занадто високі», – зазначила вона. На її думку, наслідки його поразки у листопаді «будуть воістину жахливими».

Філантроп Ґідеон Стайн (Gideon Stein ) повідомив газеті New York Times, що його родина не виділить 3,5 млн доларів на президентську кампанію, якщо Байден не вийде з перегонів. Голлівудський продюсер Деймон Лінделоф (Damon Lindelof) опублікував відкритого листа у виданні Deadline, у якому закликав інших донорів притримати свої кошти доти, доки не відбудуться зміни.

Голлівудський аґент Арі Емануель (Ari Emanuel) заявив на конференції в Колорадо, що призупинення фінансування є ключем до забезпечення виходу Байдена з перегонів. «Життєва сила кампанії – це гроші, і, можливо, єдиний спосіб (змусити Байдена знятися – ред.) – це якщо гроші почнуть вичерпуватися», – наводить його слова газета Financial Times.

Індійсько-американський промисловець із Массачусетсу Рамеш Капур (Ramesh Kapur), який спонсорує демократів з 1988 року заявив в інтерв’ю телерадіокомпанії ВВС: «Думаю, йому настав час передати естафету. Я знаю, що він має драйв, але з матір'ю-природою не посперечаєшся».