Перший конґресмен-демократ закликав Байдена вийти з президентських перегонів.

Техасець Ллойд Доґґет вважає, що «занадто багато поставлено на карту, щоб ризикувати перемогою Трампа»

Член Палати представників Сполучених Штатів від Техасу Ллойд Доґґет (Lloyd Doggett) став першим конґресменом-демократом, який наважився закликати американського президента Джо Байдена полишити виборчі перегони після його провального виступу на дебатах з експрезидентом Дональдом Трампом. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Доґґетт високо оцінив «трансформаційну» першу каденцію Байдена на посаді, зазначивши, що той «багато досягнув для країни», але наполіг, що настав час дозволити іншому члену партії кинути виклик республіканцю Дональду Трампу на виборах 5 листопада. «Я сподіваюся, що він ухвалить болюче і важке рішення вийти з перегонів. Я з повагою закликаю його зробити це», – заявив конґресмен.

Він додав, що ще до дебатів Байден відставав від Трампа за кількістю голосів щодо багатьох позицій в опитуваннях громадської думки. «Занадто багато поставлено на карту, щоб ризикувати перемогою Трампа, надто ризиковано припускати, що зараз можна змінити те, що не можна було змінити за рік, що не вдалося змінити під час дебатів», – заявив Доґґет.

Видання The Hill зазначає, що до цього демократи неофіційно у приватних розмовах висловлювали стурбованість участю президента США у передвиборчих перегонах після його невдалого виступу на перших дебатах із Трампом.

Нагадаємо, що в ніч на 28 червня відбулися дебати Байдена й Трампа. Багато американських ЗМІ зазначали, що Байден на тлі Трампа на дебатах виглядав вкрай слабко. Опитування показали, що, на думку американців, Трамп на них здобув переконливу перемогу. З такою оцінкою погоджуються й ті американські ЗМІ, які зазвичай підтримують Байдена. Чинний президент, на думку американських ЗМІ, погано виглядав, неодноразово плутався в словах. У повідомленнях також зазначалося, що глядачів здивували слабкий голос і часом дивний вираз обличчя Байдена. Після дебатів ЗМІ повідомляли, що в Демократичній партії неофіційно висувають пропозиції щодо заміни кандидатури на президентські вибори.