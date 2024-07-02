Суд у Нью-Йорку переніс на два місяці винесення вироку Трампу.

Причому звинувачувальний вердикт присяжних можуть взагалі скасувати

 

 

Суддя Верховного суду Нью-Йорка Хуан Мерчан (Juan Merchan) відклав на два місяці, до 18 вересня, ухвалення вироку колишньому президентові Сполучених Штатів Дональду Трампу в справі про виплати порноакторці Стормі Деніелс (Stormy Daniels) і фальшування бізнес-звітності. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.  Спочатку передбачалося, що вирок ухвалять на засіданні 11 липня.

 

Суд призначив нову дату засідання після того, як адвокати Трампа, які домагаються скасування вердикту присяжних, попросили про відтермінування. Суддя Хуан Мерчан заявив у листі адвокатам та прокурорам, що ухвалить вирок, якщо це буде «необхідно», припускаючи, що може скасувати вердикт присяжних.

 

Адвокати попросили скасувати обвинувальний вердикт у справі про фальшування після того, як Верховний суд США першого липня визнав, що президенти в деяких випадках мають імунітет від кримінального переслідування. У зв'язку з цим Верховний суд повернув до першої інстанції справу проти Дональда Трампа про спробу захоплення влади після поразки на виборах у 2020 році, за якою йому загрожує довічне ув'язнення.

 

Адвокати Трампа стверджують, що рішення Верховного суду США поширюється на деякі докази та свідчення у справі про фальсифікацію.

 

Нагадаємо, що журі присяжних у Нью-Йорку 30 травня винесло обвинувальний вердикт у справі щодо Дональда Трампа, визнавши його винним за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації. Справу проти Трампа порушили через платежі його адвоката Майкла Коена (Michael Cohen), зроблені в 2017 році під виглядом оплати юридичних послуг. Насправді платежі покривали витрати Коена за оплату мовчання порноакторці Стормі Деніелс, з якою Трамп зустрічався 2006 року.

02.07.2024

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