Трамп здобув важливу перемогу у Верховному суді США.

Судді більшістю голосів визнали його частковий імунітет у період президентства

Верховний суд США ухвалив рішення щодо суперечки про те, чи може колишній президент Дональд Трамп претендувати на імунітет від звинувачень спецпрокурора Джека Сміта у підриві виборчої кампанії 2020 року. Судді шістьма голосами проти Трьох ухвалили, що колишні президенти країни зберігають значний імунітет від судового переслідування за дії, вчинені під час їхнього перебування при владі. Про це повідомив телеканал CNN.

Верховний суд також ухвалив, що питання імунітету Трампа у справі про штурм Капітолію має бути спочатку розглянуте судами нижчої інстанції. Суд також уточнює, що імунітет колишнього президента не поширюється на ті його вчинки, які він здійснив у приватному порядку.

Тепер справу про ймовірну причетність колишнього президента до штурму Капітолію спрямують на новий розгляд. Суд нижчої інстанції має визначити, які саме дії пана Трампа потрапляють під дію імунітету, а які ні. Винести вердикт до президентських виборів, які відбудуться п’ятого листопада суд уже точно не встигне.

Сам Дональд Трамп прокоментував рішення Верховного суду у своїй соцмережі Truth Social. «Велика перемога для нашої Конституції та демократії. Пишаюся тим, що я – американець!» – написав він. У передвиборчому штабі чинного президента Джо Байдена повідомили, що рішення суду не скасовує того факту, що пан Трамп «зірвався», програвши вибори Байдену та «закликав натовп скасувати результати вільних та справедливих виборів».

Проти Дональда Трампа порушено кілька кримінальних справ. Зокрема, його підозрюють у недбалому поводженні із секретними документами, знайденими у його резиденції Мар-а-Лаґо у Флориді у 2022 році. Крім того, він звинувачується в евентуальних порушеннях, пов'язаних з його бізнесом. У травні журі присяжних визнало Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про фальсифікацію документів для приховування виплат порноакторці Стормі Деніелс. Вирок у справі ухвалить суддя на засіданні 11 липня.