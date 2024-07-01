Трамп здобув важливу перемогу у Верховному суді США.

Судді більшістю голосів визнали його частковий імунітет у період президентства

 

 

Верховний суд США ухвалив рішення щодо суперечки про те, чи може колишній президент Дональд Трамп претендувати на імунітет від звинувачень спецпрокурора Джека Сміта у підриві виборчої кампанії 2020 року. Судді шістьма голосами проти Трьох ухвалили, що колишні президенти країни зберігають значний імунітет від судового переслідування за дії, вчинені під час їхнього перебування при владі. Про це повідомив телеканал CNN.

 

Верховний суд також ухвалив, що питання імунітету Трампа у справі про штурм Капітолію має бути спочатку розглянуте судами нижчої інстанції. Суд також уточнює, що імунітет колишнього президента не поширюється на ті його вчинки, які він здійснив у приватному порядку.

 

Тепер справу про ймовірну причетність колишнього президента до штурму Капітолію спрямують на новий розгляд. Суд нижчої інстанції має визначити, які саме дії пана Трампа потрапляють під дію імунітету, а які ні. Винести вердикт до президентських виборів, які відбудуться п’ятого листопада суд уже точно не встигне.

 

Сам Дональд Трамп прокоментував рішення Верховного суду у своїй соцмережі Truth Social. «Велика перемога для нашої Конституції та демократії. Пишаюся тим, що я – американець!» – написав він. У передвиборчому штабі чинного президента Джо Байдена повідомили, що рішення суду не скасовує того факту, що пан Трамп «зірвався», програвши вибори Байдену та «закликав натовп скасувати результати вільних та справедливих виборів».

 

Проти Дональда Трампа порушено кілька кримінальних справ. Зокрема, його підозрюють у недбалому поводженні із секретними документами, знайденими у його резиденції Мар-а-Лаґо у Флориді у 2022 році. Крім того, він звинувачується в евентуальних порушеннях, пов'язаних з його бізнесом. У травні журі присяжних визнало Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про фальсифікацію документів для приховування виплат порноакторці Стормі Деніелс. Вирок у справі ухвалить суддя на засіданні 11 липня.

01.07.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Дослідник меж покори й бунту
Анна Лобановська
Український художник Пінхас Павло Фішель за підтримки L Association з 3 липня по 14 липня 2024 року представить серію захопливих робіт на виставці «Опір» в Парижі в Pavillon Davioud, Люксембурзький сад, 55 bis, rue d’Assas, 75006.
01.07.24 | | Штука
Пристрасть малярства
Вікторія Дубовик
Персонажі моїх картин — жінки різного віку, без прикрас, злегка втомлені, усвоїх роздумах, мріях. Я малюю життя поряд. І помітила, що мої кольори, навпаки, стали яскравіші, оптимістичніші, більш світлі та прозорі. Це ніби мій протест, мій гімн саме життю та перемозі.
29.06.24 | | Штука
Сербська зброя для України
Максим МУЛЯР
Стало відомо, що Сербія через посередників продала Україні боєприпасів на 800 млн євро. Причому Белград не збирається зупинятися в цій справі й озиратися на Кремль.
28.06.24 | | У світі
Співоча дія «Оновлена земля?»
У неділю, 30 червня, о 18:00 у новому просторі Центру інтелектуального мистецтва "Меркурій" (Львів, площа Міцкевича, 10) відбудеться співоча дія «Оновлена земля?», яку  творитиме Театральний центр «Слово і Голос».
28.06.24 | | Штука
Історія найдавнішої дерев’яної церкви в Ясині
Василь СЛОБОДЯН
Дерев'яна церква Зіслання Св. Духа належала до церков бойківського типу, була побудована громадою в 1726 році (хоча всі шематизми подають 1642 рік).
27.06.24 | | Минуле
Та й будь мудрим…
Тарас Прохасько
Найбільшою філософською проблемою є те, як помирити уявлення про власні мудрі наміри і вибори із незбагненною мудрістю потоку історії загального життя
27.06.24 | | Дискурси
«Моя територія»: роздуми про свободу
Новий проєкт Центру інтелектуального мистецтва "Меркурій "об’єднав сучасних митців і мисткинь з різних куточків України. Це виставка-рефлексія, якою автори й авторки провокують глядачів на роздуми про різні виміри свободи та свою взаємодію із землею, на якій вони народилися.
26.06.24 | | Штука
Дитинство в Радянській Україні
Роман Мацюк
Народився в 1948 році. Мама залишила щоденник про те, як їй поводилося в пологовому будинку: виявляється, треба було давати усім хабарі...
25.06.24 | | Минуле

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.