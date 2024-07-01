Родина Байдена закликає його не резиґнувати з президентських перегонів.

На сімейній зустрічі родичі президента розкритикували його радників за провальний виступ на дебатах з Трампом.

У резиденції президента Сполучених Штатів Кемп-Девіді в неділю, 30 червня, відбулися збори родини Джо Байдена. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на інформацією своїх джерел в Білому домі. Родина обговорювала минулі дебати Байдена з екс-президентом Дональдом Трампом й визначала, як діяти далі. За інформацією джерел рідні одностайно підтримали рішення глави Білого дому продовжувати участь у виборчих перегонах.

Це зібрання Байденової родини в Кемп-Девіді було заплановане заздалегідь. Проте початково це мала бути сімейна фотосесія з відомою фотографинею Енні Лейбовіц (Annie Leibovitz).

Як стверджує багато американських експертів, думка родини має для пана Байдена вирішальне значення, навіть більше, ніж позиція кола його найближчих радників. У сімейній раді брали, зокрема, участь перша леді Джилл Байден (Jill Biden), син Гантер Байден (Hunter Biden) та онуки президента. Учасники зустрічі висловили розчарування командою, яка готувала президента до дебатів, та обговорювали евентуальні звільнення радників. Як зазначає CNN, попри це пан Байден відомий лояльністю до своїх радників і не любить звільняти помічників.

Сімейна рада пройшла на тлі «лавини закликів» до чинного президента відмовитись від участі у виборах заради недопущення перемоги Трампа. Думка родини, як стверджують експерти, може змінитись, якщо соціологічна ситуація стрімко погіршиться для Байдена або якщо президент переконається, що вихід із перегонів дозволить «уникнути падіння демократів восени».

Підсумки передвиборчих дебатів загострили дискусію щодо можливості заміни пана Байдена у перегонах. Деякі ЗМІ та стратеги демократів закликали президента зрезигнувати з участі у виборах. Проте пан Байден наразі відмовляється це робити.