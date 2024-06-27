Більшість американців не хочуть бачити президентом ні Трампа, ні Байдена.

Перед першими президентськими дебатами невелику соціологічну перевагу утримує Байден.

 

 

Більшість американців не влаштовують основні кандидати у президенти Сполучених Штатів. Вони не хочуть бачити новим президентом ні Трампа, ні Байдена. Про це свідчать дані опитування громадської думки, проведеного соціологічним центром Siena College на замовлення газети The New York Times. Вибори нового президента США заплановано на 5 листопада.

 

Згідно з результатами опитування, проведеного з 20 до 25 червня, напередодні майбутніх теледебатів, виборці загалом відчувають радше неприязнь до обох кандидатів. Так, 64% респондентів заявили, що Демократична партія потребує іншого претендента замість Джо Байдена. Кандидатуру чинного президента США схвалили лише 29 відсотків, ще сім відсотків не визначилися з відповіддю.

 

Близько 70% виборців, включно з тими, хто підтримує Байдена, вважають, що його вік залишається найбільшою проблемою. На думку респондентів, Джо Байден надто старий, щоб ефективно виконувати обов'язки президента.

 

Кандидатуру Дональда Трампа не сприймає 55% респондентів. За те, щоб він залишився кандидатом від Республіканської партії, висловилося лише 39 відсотків, ще шість відсотків не визначилися з відповіддю.

 

Соціологи зазначають, що обвинувальний вирок, винесений Дональдові Трампу наприкінці травня, не критично вплинув на думку виборців-республіканців. Близько 90% із них заявили, що, як і раніше, позитивно ставляться до експрезидента. При цьому приблизно 40% виборців вважають і Дональда Трампа надто старим для переобрання.

 

У новому опитуванні Трамп випереджає Байдена на три відсоткові пункти в загальному президентському рейтингу. За чинного голову Білого дому готові проголосувати 37 відсотків виборців, за експрезидента – 40% виборців. Незалежний кандидат Роберт Кеннеді-молодший отримав сім відсотків підтримки від потенційних виборців.

 

Перший етап теледебатів відбудеться в четвер ввечері, 27 червня. Вони проходитимуть на майданчику CNN. Очікується, що в студії не буде глядачів, оскільки представники Байдена вважають аудиторію Дональда Трампа надто галасливою. 77% респондентів висловили намір подивитися дебати, 19% заявили, що не збираються дивитися їх.

 

Другий етап дебатів може відбутися на початку вересня.

27.06.2024

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