Вона полягатиме в поставці російської зброї антизахідним режимам у відповідь на поставку західної зброї Україні.

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з представниками міжнародних інформаційних аґенцій прокоментував відправку Україні високоточної зброї. За його словами, Росія залишає за собою право на «асиметричну відповідь». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.



«Ми думаємо про те, що якщо хтось вважає за можливе постачати таку зброю в зону бойових дій для завдання ударів по нашій території, створення проблем для нас, то чому у нас немає права постачати нашу зброю такого ж класу в ті реґіони світу, де завдаватимуться ударів по чутливих об'єктах тих країн, які роблять це щодо Росії. Тобто відповідь буде асиметричною. Ми над цим подумаємо», – сказав Володимир Путін.

Відповідаючи на запитання про заклики генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по території Росії, Путін застеріг, що дозвіл Києву завдавати ударів по Росії чимраз потужнішою зброєю є серйозною ескалацією, яка тягне Захід до війни з Росією.

Путін вважає, що такі дії союзників України остаточно зруйнують міжнародні відносини і будуть підривати міжнародну безпеку. «І якщо ми бачимо, що ці країни втягуються у війну проти нас, ми залишаємо за собою право діяти аналогічним чином, це шлях до дуже серйозних проблем», – сказав Путін. Він наголосив, що влада Росії високо цінує, що Південна Корея не надсилає озброєння в зону конфлікту.

Путін заявив, що ЗСУ можуть обирати військові цілі, але рішення стоїть за постачальниками зброї. Він впевнений, що українські військовики не можуть завдавати ударів по території Росії самі. Для цього, на його думку, потрібно ввести польотне завдання для ракети в систему, що потребує участі країн, які поставили вогневі системи: якщо йдеться про ракети Storm Shadow — Великої Британії, якщо про ATACMS — США. Тож, на переконання Путіна, за ударами по території Росії стоять Міноборони США та Великої Британії.

Шеф Кремля також зазначив, що воєнний конфлікт завершиться протягом двох-трьох місяців, якщо західні країни припинять постачати зброю Україні. Міжнародні аналітики, коментуючи цю тезі зразу ж нагадали Путіну, що Україна понад пів року не отримувала американської військової допомоги, але війна від цього не припинилася.