Байден застеріг, що ризик війни Заходу з Росією зросте, якщо не допомагати Україні.

Водночас він зізнався, що «не готовий підтримати вступ України до НАТО».

 

 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав Захід не дозволити Україні програти у війні проти Росії. Він зазначив, що такий розвиток подій передбачає дестабілізацію Польщі, балканських країн, Білорусі та інших держав реґіону. Про це він заявив він в інтерв'ю американському часопису Time, опублікованому у вівторок, 4 червня.

 

На питання про ймовірність того, що НАТО опиниться «на слизькому шляху до війни» з Росією, Байден відповів, що на такий шляху Захід потрапить, якщо припинить підтримку України. «У будь-якому випадку, цього просто не буде», – запевнив він.

 

«Мирне врегулювання в Україні означатиме гарантії, що Росія справді більше ніколи не нападе на цю країну. При цьому Україні не обов'язково треба бути членом НАТО», – заявив Байден.

 

За його словами, Сполучені Штати можуть мати такі ж відносини з Україною, як і з іншими країнами, яким вони постачають зброю, щоб вони могли себе захистити в майбутньому. При цьому Байден нагадав, що він уже говорив у минулому, що «не готовий підтримати вступ України до НАТО».

05.06.2024

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