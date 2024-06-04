США на Саміті миру в Швейцарії представлятиме віцепрезидентка Камала Гарріс.

Також на зустрічі буде присутній радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

На мирній конференції щодо України, яка відкриється 15 червня у швейцарському кантоні Люцерн, Сполучені Штати представлять віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента з національної безпеки Джейк Салліван. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пресреліз, опублікований на сайті адміністрації американського президента.

«Віцепрезидентка Камала Гарріс вирушить 15 червня до Люцерна для участі в Саміті з питань миру в Україні. Віцепрезидентка підкреслить відданість адміністрації Байдена-Гарріс підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН. Віцепрезидентка підтвердить підтримку народу України, який захищається від триваючої російської агресії. Радник з національної безпеки Джейк Салліван приєднається до віцепрезидентки, представляючи Сполучені Штати на саміті», – йдеться у повідомленні Білого дому, опублікованому у понеділок, третього червня.

Конференція пройде 15 та 16 червня. На неї організатори запросили понад 160 делегацій із країн усього світу та від міжнародних організацій. Китай, ПАР, Бразилія та Саудівська Аравія, за даними ЗМІ, відмовилися від участі.

Москва до участі у саміті не запрошена. Російських представників планують залучити через посередників на наступному етапі. Росія, своєю чергою, заявляла, що не взяла б участі у зустрічі, навіть якби її запросили, оскільки не збирається обговорювати виведення військ з України. Український Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Москва намагатиметься зірвати мирну конференцію, можливо, і з використанням своїх китайських союзників.

24 травня аґенція Bloomberg повідомила, що президент США Джо Байден пропустить саміт у Швейцарії через захід у Каліфорнії, де пройде збір коштів на його передвиборчу кампанію.