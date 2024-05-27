Ґітанаса Науседу переобрано на другу президентську каденцію.

Він впевнено переміг у другому турі виборів прем’єрку Інґріду Шимоніте.

 

 

Чинний президент Литви 60-річний ліберал Ґітанас Науседа (Gitanas Nausėda) впевнено переміг у другому турі президентських виборів, який відбувся у неділю, 26 травня. Про це повідомив інформаційний портал Delfi. За результатами підрахунку головною виборчою комісією всіх виборчих бюлетенів за Науседу проголосувало 74,43 відсотка виборців. Його конкурентка – 49-річна консерваторка, чинна прем'єр-міністерка Інґріда Шимоніте (Ingrida Šimonytė) – набрала лише 24,06% голосів.

 

Шимоніте визнала поразку на президентських виборах, вона зателефонувала лідеру країни Науседі та привітала його з перемогою. Варто нагадати, що вони вже зустрічалися у другому турі президентських виборів у 2019 році. На тих виборах Інґріда Шимоніте отримала 33%, Науседа – майже 67%. Але що тоді, що тепер і Ґітанас Науседа, й Інгріда Шимоніте рішуче підтримують Україну і критично налаштовані щодо Росії.

 

Переобраний президент Ґітанас Науседа виголосив переможну промову в своєму виборчому штабі ще пізно ввечері в неділю. У ній він сказав, що виборці дали йому потужний мандат діяти, за що він їм дуже вдячний. «Особисто для мене це дуже важливий день. Дійсно, це оцінка тих п’яти років праці, яка була нелегкою і яка проходила в мінливих обставинах. Каденція була відзначена як викликами пандемії та нелеґальної міґрації, так і президентськими виборами в Білорусі, а потім страшною війною в Україні... Все це ускладнювало становище нашої внутрішньої політики. Але я намагався завжди шукати рішення, намагався не забувати про прагнення соціальної держави, які ставив перед своїм першим терміном. І сьогодні я просто хочу подякувати, дуже щиро подякувати всім людям Литви, незалежно від того, живуть вони у Вільнюсі, Кайшядорісі, Кретінзі, Шяуляї чи Алітусі», – заявив Науседа. 

 

Ґітанас Науседа економіст за освітою, навчався у Вільнюському університеті. Також має ступінь доктора соціальних наук. Він працював в Інституті економіки та приватизації, Державній службі цін та конкуренції, Банку Литви. Майже 30 років викладав у Вільнюському університеті та 18 років працював у приватному банку.

 

Ця каденція стане останньою для Науседи. Згідно з конституцією Литви, президент не може обиратися більше двої разів.

27.05.2024

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