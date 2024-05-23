Путін дозволив реквізовувати майно США в Росії.

Такий захід буде застосовуватися нібито для компенсації збитків від вилучення російських активів за кордоном.

Президент Росії Путін підписав указ «про спеціальний порядок компенсації збитків», завданих РФ та центробанку країни «у зв'язку з недружніми діями» США. Документ опубліковано на офіційному порталі правових актів. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

Згідно з документом, для компенсації збитків може бути використане рухоме і нерухоме майно Сполучених Штатів, яке перебуває на території Росії, або майно американських громадян, зокрема їхні цінні папери, частки у статутних капіталах російських компаній, а також «майнові права, що належать США або особам США».

Як зазначено в указі, правовласник з РФ в особі держави або ЦБ може звернутися до російського суду для встановлення, як він вважає, незаконного вилучення майна з боку США. Якщо російський суд вирішить, що було скоєно неправомірне вилучення майна з боку державних чи судових органів США, він повинен направити зібрані відомості до урядової комісії з контролю над здійсненням іноземних інвестицій у РФ. Комісія визначить, яке майно може бути використане для компенсації заподіяної шкоди «з урахуванням принципу пропорційності».

Нагадаємо що 24 квітня президент США Джо Байден підписав схвалений Конґресом закон про національну безпеку, який передбачає надання Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів. Документ передбачає можливість конфіскації російських активів, які перебувають у США. За даними Конґресу США, американські фінансові інститути зберігають близько п’яти мільярдів доларів активів російського ЦБ.