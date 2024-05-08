– Воно так вже мені надоїло! – зітхнувши, каже мені чепурненька жіночка про свого чоловіка, коли почула від мене, який він у неї красень.

Він щойно посадив її у маршрутку. Вони йшли до зупинки не так, що він спереду, а вона за ним, а навпаки – вона перед ним із пустими руками, а він за нею з досить помітною торбиною, яку прилаштував біля її ніг і з полегшенням, як мені здалося, відчалив у своїх справах: високий огрядний вусач.

– А у нас в Україні кажуть: не надоїло, а набридло, – зауважую я ніби мимохіть, без найменшого натяку на докір чи повчання.

– А набридло воно мені ще більше, ніж надоїло, – вже сміється вона.

Це у мене таке дослідження, а не виховна робота: інколи, почувши російське слово в українській мові, зауважити: «А у нас в Україні кажуть ось так». Ще не було випадку, щоб хтось відгукнувся недоброзичливо. Жодного такого випадку! Навпаки, хтось засміється, хтось скаже, що ну, ось такі ми є, зіпсовані.

А як бути із тими, що не зіпсовані до суржикового рівня, а більш-менш російськомовні? Дивне запитання, але на нього є навіть не одна відповідь, а дві. Перша: якщо вони дотримуються мовного закону, то цього цілком достатньо. Друга: треба прагнути до того, щоб вони навіть між собою у маршрутці чи на пляжі спілкувались тільки українською. Усяко їм про це нагадувати – так, усяко! Хто як зможе, у кого який буде настрій. Навіть цькувати їх, бо велика справа українізації України цього, мовляв, варта.

Ще не зустрів (і, мабуть, уже й не зустріну) свідомого та кипучого українця, який би мене зрозумів, коли я кажу, що це нікуди не годиться. Цькувати будь-кого і за що завгодно – це ганьба і гріх. Навіть коли ви ввічливо (думаєте, що ввічливо) дорікаєте людині за її мову на базарі чи на пляжі, то не приваблюєте її до українства, а відштовхуєте від нього.

– Яка ганьба? Який гріх? Це його гріх, це йому ганьба, що воно не знає, де живе, хто його діди! – чуєш у відповідь.

Або:

– Щось ти, хлопче, вумствуєш…

А ти тільки те й хотів нагадати скоріше собі, ніж йому, що дорікання, вимагання, покарання, та й занадто гучні заклики – це взагалі не те, що найкраще діє на людину, що її вигідніше підхвалювати. А тим, що вважаєш за потрібне, захоплювати її непомітно для неї – бути, коротше, педагогом і політиком, а не ментом і суддею.

Не віриш, буває, собі, коли перед тобою не прóстий українізатор, а те, що називається «інтелігент», якому треба нагадувати таку просту річ. Він може навіть почути тебе, але наступної миті скаже щось таке, з чого буде видно: як дійде до діла, його войовниче нутро своє візьме.

Тоді йдеш, похиливши голову, із гостей, де цілий вечір минув у розмовах про все таке, і раптом, ніби спіткнувшись, подумаєш: а може й за ними щось є? Може, вони знають щось таке про свій/твій, як вони, коли роздратовані, кажуть «нáрід», про що ти не здогадуєшся? Ну, справді ж… Хіба населення не має такого прошарку, на який можна вплинути тільки грубим докором, лайкою, погрозою? Хіба так уже безслідно минули для всіх століття життя під батогом? Під гидкими звичаями, забобонами, та й заповідями… Хіба, зрештою, для тебе секрет, що вони є – ці люди, на яких добре слово не діє так, як ти сподіваєшся, бо його не впускає їхня природа?