Румунія може передати Україні систему Patriot.

Про готовність це зробити заявив румунський президент Клаус Йоганніс.

Президент Румунії Клаус Йоганніс (Klaus Iohannis) заявив, що готовий обговорити можливість передачі Україні однієї системи ППО Patriot. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Свою позицію щодо постачання Україні Patriot президент Румунії озвучив на пресконференції за підсумками зустрічі з головою Білого дому Джо Байденом у Вашінґтоні.

«Очевидно, що Україна потребує сучасних систем ППО. У зв'язку з цим останніми тижнями триває досить інтенсивна дискусія про те, хто може надати системи Patriot Україні. Президент Байден також порушив це питання. Я заявив, що відкритий для обговорення», – зазначив Клаус Йоганніс.

Водночас румунський президент зауважив, що постачання систем ППО Україні не повинно впливати на безпеку самої Румунії, а отже Бухарест має отримати щось натомість. Він наголосив, що такі питання мають обговорюватися з Вищою радою безпеки країни (CSAT). «Я повинен обговорити з CSAT, як ми можемо розв'язати проблему, що ми можемо надати і що ми можемо отримати натомість, оскільки, на мою думку, неприйнятно, щоб Румунія залишилася без оборони», – зазначив він.

У 2017 році Румунія підписала угоду зі США на закупівлю систем Patriot на суму 4 мільярди доларів США, що є найбільшим контрактом на закупівлю зброї між країнами НАТО та ЄУ на сьогоднішній день. Перша партія систем ППО надійшла до Румунії 2020 року. І хоча наразі в Румунії працює лише одна батарея Patriot, Йоганніс сказав, що обговорення стосувалося наступної батареї, яка майже готова.