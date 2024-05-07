У Владивостоці затримали військовика США.

Російська поліція звинуватила його в крадіжці.

У російському Владивостоці поліція затримала американського військовослужбовця «за звинуваченням у злочинній поведінці». Про це у понеділок увечері, 6 травня, повідомив телеканал NBC News з покликом на пресслужбу армії США.

У повідомленні Петаґону наголошується, що про затримання американського військовослужбовця російська влада поінформувала Державний департамент США, який вже надає затриманому необхідну консульську підтримку. Імені затриманого не називають. Телеканал СNN стверджує, що йдеться про старшого сержанта.

Як розповіла кореспондентка телеканалу NBC News Кортні Кьюб (Courtney Kube) на своїй сторінці в соцмережі X, солдат перебував у складі військового контингенту на базі США в Південній Кореї і «поїхав до Росії за власною ініціативою». «Чи є висунуті проти американського військовослужбовця звинувачення в крадіжці законними, неясно», – додає Кьюб.

Тим часом інформаційна агенція Associated Press, повідомляє, що йдеться про 34-річного штаб-сержанта армії США Ґордона Блека (Gordon Black). «Він мав вирушити до Техасу для проходження подальшої служби у Форті Кавазос, але чомусь опинився на території російського міста Владивостока», – йдеться в повідомленні.

Тим часом Telegram-канал Shot, який вважають близьким Кремлю, стверджує без посилання на джерела, що Ґордон Блек у Владивостоці обікрав жінку і був затриманий співробітниками поліції. «Наразі він перебуває в місцевому СІЗО в очікуванні вироку», – подає Telegram-канал.

Амбасада США в Москві вже зв'язалося з родичами військовослужбовця. Офіційна представниця армії США Синтія Сміт (Cynthia Smith) у коментарі для газети The Independent сказала: «Російська Федерація повідомила Державний департамент США про кримінальне затримання відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини. Армія США повідомила його родину, а Держдеп США надає необхідну консульську підтримку цьому солдатові в Росії. Враховуючи делікатність питання, ми не можемо зараз надати більше деталей». За даними газети, затримання відбулося ще другого травня.