США схиляють G7 надати Україні ще $50 млрд.

Ці кошти можуть бути відшкодовані за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

Сполучені Штати ведуть перемовини з партнерами з «Великої сімки» щодо можливості надання Україні додаткового пакета допомоги обсягом до $50 млрд. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg. За ідеєю США, зазначені витрати потім будуть відшкодовані за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

Левова частка заморожених суверенних російських активів розміщена в Європі. За цими коштами продовжують нараховуватися відсотки.

За словами джерел аґенції, перемовини з цього питання відбуваються тяжко, і на це може знадобитися кілька місяців. За їхніми словами, США хочуть знайти спосіб надати Україні максимальну підтримку швидко, а не дрібними порціями, використовуючи для цього прибуток від заморожених активів. Це, зокрема, захистило б Україну від евентуальних політичних змін по обидва боки Атлантики.

Джерела стверджують, що США наполягають на укладенні угоди вже у червні цього року на зустрічі лідерів «Великої сімки» в Італії. Таким чином буде знято питання про повну конфіскацію активів. Адже відомо, що більшість європейських країн виступають проти прямої конфіскації заморожених російських активів і скептично ставляться до пропозицій, які можуть підірвати стабільність євро чи спровокувати Росію на помсту, пише Bloomberg.

У міністерстві фінансів США та в Раді національної безпеки Білого дому відмовилися коментувати цю ініціативу Вашінґтона. Щоправда, міністерка фінансів США Джанет Єллен (Janet Yellen) підтвердила, що такі обговорення ведуться. «В ідеалі ми б хотіли, щоб у цьому брала участь вся G7, а не Сполучені Штати поодинці», – сказала вона в коментарі для Bloomberg.

За приблизними підрахунками, суверенні російські активи здатні приносити річний дохід до п’яти мільярдів доларів. Ризик дочасного розмороження експерти Bloomberg оцінюють як дуже низький, враховуючи, що країни «Великої сімки» пообіцяли продовжувати блокувати кошти, доки Росія не погодиться виплатити репарації на післявоєнну відбудову України.