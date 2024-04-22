Військовий суд у Росії заочно виніс вирок речнику корпорації Meta.

Енді Стоуна засуджено до шести років колонії як «екстреміста та терориста».

 

                          Енді Стоун

 

Другий західний окружний військовий суд у Москві заочно ухвалив вирок громадянину Сполучених Штатів Енді Стоуну (Andy Stone) – речникові ІТ-корпорації Meta. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Суд засудив його до шести років колонії за статтею про виправдання тероризму (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ).

 

Термін покарання, як сказано у вердикті, обчислюватиметься з моменту затримання американця в Росії або його екстрадиції. Як саме російська сторона має намір добиватися цього, не уточнюється. Окрім ув'язнення, російський суд заборонив Енді Стоуну адмініструвати інтернет-ресурси на чотири роки. Звинувачення просило засудити американця на сім років колонії, що є максимальним терміном для згаданої статті.

 

За твердженням російських слідчих, у березні 2022 року Енді Стоун опублікував у соцмережі X пост, який «виправдовував аґресивні, ворожі та насильницькі дії проти учасників бойових дій в Україні», а також «публічно закликав до вчинення актів тероризму, спрямованих на заподіяння військовослужбовцям смерті».

 

У листопаді 2023 року стало відомо, що міністерство внутрішніх справ Росії оголосило Енді Стоуна у федеральний розшук. У лютому 2024 року Басманний районний суд Москви заочно заарештував Стоуна на два місяці. Тоді ж Росфінмоніторинг вніс його до списку «екстремістів та терористів».

 

За цією ж статтею слідчий комітет Росії в березні 2022 року порушив кримінальну справу проти цілої корпорації Meta через рішення не блокувати українських користувачів Facebook і Instagram за пости, які закликають до «смерті російських загарбників». Про рішення оголосив саме Стоун як речник Meta.

 

Тоді ж російська влада ухвалила рішення заблокувати належні корпорації Meta соцмережі Facebook і Instagram, а саму компанію оголосили «екстремістською організацією».

 

22.04.2024

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