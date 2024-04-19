G7 обіцяє допомогти Україні зі системами ППО.

Також «Велика сімка» планує посилити боротьбу з обходом санкцій.

У п’ятницю, 19 квітня, на італійському острові Капрі завершилася дводенна зустріч міністрів закордонних справ семи провідних демократичних країн (G7). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. За результатами зустрічі було оприлюднено спільну декларацію, в якій йдеться про рішучість G7 нарощувати допомогу Україні.

Зокрема учасники зустріч пообіцяли посилити систему ППО України, аби вона могла протидіяти російським ракетним і дроновим атакам. «Ми сповнені рішучості зміцнити можливості України в галузі протиповітряної оборони, щоб врятувати життя людей та захистити критично важливу інфраструктуру», – йдеться у декларації.

Водночас «Велика сімка» знову зажадала від Москви негайно припинити аґресивну війну проти сусідньої країни. «Росія повинна вивести всі свої збройні сили негайно, повністю і беззастережно», – наголошується у декларації. У документі зазначено, що РФ «може закінчити цю війну вже сьогодні».

Глави зовнішньополітичних відомств США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії заявили про запровадження додаткових санкції «щодо компаній та приватних осіб у третіх країнах, які допомагають Росії купувати інструменти та інше обладнання, що сприяє виробництву російської зброї або розвитку військової промисловості».

Значну частину документа присвячено російським активам, замороженим на Заході після початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Міністри підтвердили, що вони залишаться замороженими доти, доки не завершиться вторгнення, і Росія не заплатить Україні компенсацію за завдану шкоду. Також сказано, що країни G7 продовжать шукати шляхи використання цих активів для допомоги Україні.

У заяві наголошується, що союзники продовжать посилювати контроль за дотриманням так званої стелі цін на російську нафту. Також висловлено підтримку конференції про мир, яка відбудеться у Швейцарії у червні без участі Росії.

Крім іншого, згадано вбивство російського опозиціонера Олексія Навального. Зазначається, що особи, причетні до його смерті, мають бути притягнуті до відповідальності. Також у документі міститься заклик до російської влади звільнити всіх політв'язнів.